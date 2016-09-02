СМИ: 10 человек погибли, 40 пострадали в результате взрывов рядом с судом в Пакистане

ИСЛАМАБАД, 2 сентября. /ТАСС/. По крайней мере 10 человек погибли, 40 пострадали в результате двух взрывов, прогремевших рядом с районным судом в округе Мардан на северо-западе Пакистана, в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, среди погибших двое полицейских.

Как отмечает AFP, террорист-смертник бросил гранату в здание суда, а затем совершил самоподрыв у главного хода.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, трое пострадали при нападении боевиков на христианскую общину в одноименной провинции.