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Губернатор Хоккайдо предложила план развития отношений с РФ из пяти пунктов

Международная панорама
2 сентября, 11:04 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
В списке такие вопросы как безопасность и надежность пищевых продуктов, обеспечение комфортной жизни в холодных регионах и охрана природной среды
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Губернатор японской префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси предложила план развития сотрудничества с Россией из пяти пунктов. С таким предложением она выступила на российско-японском бизнес-форуме в рамках второго Восточного экономического форума (ВЭФ).

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"Я внесла предложение по пяти следующим направлениям", - сказала она. По ее словам, речь идет о "безопасности и надежности пищевых продуктов, здоровье и долголетии; обеспечении комфортной жизни в холодных регионах; охране природной среды; местном производстве и потреблении энергоресурсов; открытии воздушных маршрутов".

"Пакет из 5 предложений соответствует указанным премьер-министром Синдзо Абэ восьми пунктам сотрудничества и призван стать движущей силой для ускорения нашего взаимодействия", - считает губернатор Хоккайдо.
Главным элементом этого пакета предложений станут разработанные японскими компаниями технологии, приспособленные для применения в холодных регионах.

"Я убеждена, что такие усилия с нашей стороны будут способствовать созданию условий для решений проблем "северных территорий" (так в Японии называют российские Южные Курилы. - Прим. ТАСС) и подписания мирного договора", - сказала Такахаси.

Планируется, что не менее 2,4 тыс. участников ВЭФ, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

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