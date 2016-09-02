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МИД ФРГ: Штайнмайер лично поддерживает резолюцию Бундестага о геноциде армян

Международная панорама
2 сентября, 13:18 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Глава МИД сам является депутатом, поэтому принятие документа касается его "также лично", заявил представитель внешнеполитического ведомства
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БЕРЛИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поддерживает резолюцию Бундестага, в которой убийства армян в Османской империи названы геноцидом. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель МИД Германии Мартин Шефер.

"Штайнмайер поддерживал, поддерживает и будет поддерживать резолюцию Бундестага", - сказал он. Шефер указал на то, что глава МИД сам является депутатом, поэтому принятие документа касается его "также лично".

"Не вычеркнуть из памяти человечества": реакция на решение ФРГ о признании геноцида армян

День памяти жертв геноцида армян. Досье

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Персоны
Штайнмайер, Франк-Вальтер
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