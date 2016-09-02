Янукович пожаловался в украинскую полицию на генпрокурора Луценко

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КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович пожаловался на генерального прокурора страны Юрия Луценко в Национальную полицию и в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.
Как сообщил ТАСС адвокат бывшего президента Виталий Сердюк, он передал соответствующее заявление в эти инстанции в связи с "грубым нарушением правил прокурорской этики" и публичными высказываниями, нарушающими принцип презумпции невиновности.
"Я передал сегодня заявление в Шевченковское районное управление Нацполиции в Киеве о допущении административного правонарушения генеральным прокурором Юрием Луценко на брифинге 18 августа", - сказал он.
Кроме того, добавил Сердюк, он обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. "Янукович требует привлечь Луценко к админответственности. Прокурор нарушил принцип презумпции невиновности", - сказал адвокат и добавил, что Луценко совершил правонарушение, предусмотренное статьей Кодекса Украины об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство".
"Процесс вокруг проведения очной ставки Луценко превратил в обычную базарную ругань. Это недопустимо. Я как адвокат прошу не делать подобных высказываний относительно оппонентов", - сказал он. По словам Сердюка, заявления Луценко 18 августа "никак нельзя квалифицировать иначе как грубое нарушение правил прокурорской этики".
"Если соответствующие инстанции признают вину Луценко, то он как минимум должен будет сложить с себя полномочия", - сказал защитник.
Прокурор во время брифинга обвинил Януковича в трусости и назвал "предателем государства".