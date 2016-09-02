Стерджен: Brexit заново поднимает вопрос о независимости Шотландии

ЛОНДОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Процесс выхода Великобритании из Евросоюза снова поднимет вопрос о независимости Шотландии. Об этом в Стерлинге заявила первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен.

"Не может быть никаких сомнений в том, что Brexit поднимает заново вопрос о независимости", - сказала она.

На состоявшемся 23 июня референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. После этого Тереза Мэй, ставшая новым премьер-министром, пообещала исполнить волю народа и вывести страну из состава Евросоюза.