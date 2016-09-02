Опрос: Клинтон опережает Трампа на 7% по популярности среди американцев

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ВАШИНГТОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон сохраняет отрыв по популярности среди американских избирателей от своего республиканского соперника по предвыборной кампании миллиардера Дональда Трампа. Такие данные приводит в пятницу издание USA Today, которое вместе с социологами Университета Саффолка выяснило отношение граждан США к обоим политикам.
Согласно опубликованной на первой полосе газеты информации, за Клинтон на выборах в ноябре готовы отдать голоса 42% опрошенных, Трампа намерены поддержать 35% респондентов. Кандидата Либертарианской партии Гэри Джонсона поддерживают 9% опрошенных, а претендентку от "зеленых" Джилл Стейн - всего 4%. Еще 10% пока не определились с выбором. Таким образом, экс-госсекретарь опережает миллиардера на 7%.
"Значительную поддержку Клинтон оказывают жители Восточного и Западного побережья, а также американки по всей стране", - рассказал глава Центра политических исследований университета в Бостоне Дэвид Пэлеологос. Так, бывшую первую леди поддерживают 54% женщин в стране, когда этот показатель у Трампа равен 38%. Экс-госсекретарь также пользуется популярностью и среди меньшинств - 92% у афроамериканцев и 65% у латиноамериканцев. Поддержка Трампа среди них крайне мала - 4% и 24% соответственно.
За Клинтон готовы проголосовать 58% жителей северо- восточной части США и 52% Западного побережья, в то время как республиканца поддерживают примерно 35% американцев, проживающих в этих регионах.
Несмотря на то, что аутсайдеры не набрали 15% популярности, которые бы дали им шанс принять участие в осенних дебатах, американцы хотят услышать их идеи и представления о реформах страны. 76% опрошенных поддержали предложение включить кандидата от третьей партии в дебаты между Клинтон и Трампом. Против такой идеи высказались 17% американцев, а 7% не определились с выбором.
"Американские избиратели приветствуют с распростертыми объятиями участие серьезных сторонних кандидатов в общественных дискуссиях", - отметил Пэлеологос. Теледебаты с участием бизнесмена и экс-госсекретаря пройдут 26 сентября, 9 и 19 октября.
У обоих кандидатов рейтинг непопулярности остается крайне высоким - 59% у Трампа и 51% у Клинтон. Почти каждый пятый респондент заявил, что ему не симпатичны как представитель Демократической партии, так и Республиканской. При этом бизнесмену не доверяют 61% опрошенных, а Клинтон - 59%.
В телефонном опросе, проводившемся с 24 по 29 августа, приняли участие 1 тыс. совершеннолетних американцев.