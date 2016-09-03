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G20. Хроника работы саммита

Международная панорама
3 сентября, 19:46 дата обновления: 3 сентября, 19:49 UTC+3
Саммит откроется 4 сентября, но двусторонние встречи некоторых руководителей проходят уже сейчас
Материал из 1 страницы
© EPA/ROLEX DELA PENA

В китайском городе Ханчжоу 4-5 сентября состоится саммит G20. "Большая двадцатка" представляет собой неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран. 

Несмотря на то, что саммит откроется только в воскресенье, двусторонние встречи некоторых руководителей проходят уже сейчас. Так ряд вопросов уже обсудили президенты РФ и Турции.

Двадцать крупнейших экономик: как работает формат G20

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