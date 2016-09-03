G20. Хроника работы саммита

В китайском городе Ханчжоу 4-5 сентября состоится саммит G20. "Большая двадцатка" представляет собой неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран.

Несмотря на то, что саммит откроется только в воскресенье, двусторонние встречи некоторых руководителей проходят уже сейчас. Так ряд вопросов уже обсудили президенты РФ и Турции.

Двадцать крупнейших экономик: как работает формат G20