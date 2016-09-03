G20. Хроника работы саммита

G20. Хроника работы саммитаМеждународная панорама 3 сентября, 19:46
Шесть человек госпитализированы после стрельбы в ЕкатеринбургеПроисшествия 3 сентября, 19:24
Путин и Эрдоган обсуждают вопросы восстановления полноформатного сотрудничестваПолитика 3 сентября, 19:03
Генсек ООН призвал добиться вступления в силу Парижского соглашения до конца 2016 годаОбщество 3 сентября, 18:43
Сирийские врачи просят доктора Лизу помочь с лекарствами для детейОбщество 3 сентября, 18:34
Композитор Крутой: Сочи придают другую энергетику конкурсу "Новая волна"Культура 3 сентября, 18:28
Лидер КНР призвал США урегулировать разногласия, чтобы обеспечить развитие отношенийМеждународная панорама 3 сентября, 18:15
Несколько девушек пожаловались на домогательства афганцев на ярмарке в АвстрииМеждународная панорама 3 сентября, 16:36
Си Цзиньпин на встрече с Бараком Обамой отметил стратегическую важность отношений с СШАМеждународная панорама 3 сентября, 16:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В китайском городе Ханчжоу 4-5 сентября состоится саммит G20. "Большая двадцатка" представляет собой неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран.
Несмотря на то, что саммит откроется только в воскресенье, двусторонние встречи некоторых руководителей проходят уже сейчас. Так ряд вопросов уже обсудили президенты РФ и Турции.
Двадцать крупнейших экономик: как работает формат G20