Главы МИД Германии и Франции готовят новый визит в Киев для обсуждения "Минска"

БРАТИСЛАВА, 2 сентября. /ТАСС/. Главы МИД Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эйро готовят новый визит в Киев для обсуждения минских соглашений.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС.

"Мы с Франк-Вальтером Штайнмайером готовы направиться в Киев и выбираем дату, чтобы обсудить выполнение минских соглашений и выйти из нынешней неприемлемой ситуации. Мы воспринимаем прекращение огня в период начала учебного года, как хороший знак для реального выполнения минских соглашений", - сказал он.

Эйро также заверил, что Германия и Франция сделают все для возобновления переговоров в "нормандском формате". "Хотя мы наблюдаем озабоченности со стороны России в отношении "нормандского формата" не по его сути, но в результате последних инцидентов в Крыму, мы полны решимости добиться выполнения минских договоренностей, мы сделаем все возможное для возобновления плодотворного диалога", - сказал он.

Федеральная служба безопасности России 10 августа сообщила о задержании группы украинских диверсантов вблизи Армянска (Крым) в ночь на 7 августа, а также о предотвращении терактов на полуострове, которые готовились Главным управлением разведки Минобороны Украины. При задержании террористов погибли два российских военных.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что считает бессмысленным проводить встречу в "нормандском формате" на фоне попытки украинских диверсантов устроить теракт в Крыму. "Конечно, в этих условиях встречаться в "нормандском формате", тем более в Китае, бессмысленно, потому что, судя по всему, те люди, которые захватили в свое время власть в Киеве и продолжают ее удерживать, вместо поиска компромиссов,... вместо того, чтобы искать способы мирного урегулирования, перешли к практике террора", - сказал Путин.

Ранее Киев предложил провести встречу в "нормандском формате" - лидеров России, Украины, Франции и ФРГ - на полях саммита "двадцатки" 4-5 сентября в Китае. Москва была согласна с таким предложением.