Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы МИД Германии и Франции готовят новый визит в Киев для обсуждения "Минска"

Международная панорама
2 сентября, 16:37 UTC+3
Мы воспринимаем прекращение огня в период начала учебного года как хороший знак для реального выполнения соглашений, заявил Жан-Марк Эйро
Материал из 1 страницы

БРАТИСЛАВА, 2 сентября. /ТАСС/. Главы МИД Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эйро готовят новый визит в Киев для обсуждения минских соглашений.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС.

"Мы с Франк-Вальтером Штайнмайером готовы направиться в Киев и выбираем дату, чтобы обсудить выполнение минских соглашений и выйти из нынешней неприемлемой ситуации. Мы воспринимаем прекращение огня в период начала учебного года, как хороший знак для реального выполнения минских соглашений", - сказал он.

Эйро также заверил, что Германия и Франция сделают все для возобновления переговоров в "нормандском формате". "Хотя мы наблюдаем озабоченности со стороны России в отношении "нормандского формата" не по его сути, но в результате последних инцидентов в Крыму, мы полны решимости добиться выполнения минских договоренностей, мы сделаем все возможное для возобновления плодотворного диалога", - сказал он.

Федеральная служба безопасности России 10 августа сообщила о задержании группы украинских диверсантов вблизи Армянска (Крым) в ночь на 7 августа, а также о предотвращении терактов на полуострове, которые готовились Главным управлением разведки Минобороны Украины. При задержании террористов погибли два российских военных.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что считает бессмысленным проводить встречу в "нормандском формате" на фоне попытки украинских диверсантов устроить теракт в Крыму. "Конечно, в этих условиях встречаться в "нормандском формате", тем более в Китае, бессмысленно, потому что, судя по всему, те люди, которые захватили в свое время власть в Киеве и продолжают ее удерживать, вместо поиска компромиссов,... вместо того, чтобы искать способы мирного урегулирования, перешли к практике террора", - сказал Путин.

Ранее Киев предложил провести встречу в "нормандском формате" - лидеров России, Украины, Франции и ФРГ - на полях саммита "двадцатки" 4-5 сентября в Китае. Москва была согласна с таким предложением.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
Страны
Франция Германия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
7
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В аварии на Кутузовском проспекте погиб водитель Управления делами президента
2
Индекс ММВБ впервые в истории превысил отметку в 2000 пунктов
3
Луценко: украинские суды приняли решение о задержании всех 18 чиновников и военных РФ
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
6
"Он всегда стремился оказать помощь людям": коллеги о погибшем начальнике ГУ МЧС Приморья
7
Медведев: Россия в этом году соберет беспрецедентный урожай зерна и овощей
Темы дня
Реклама