Луценко: украинские суды приняли решение о задержании всех 18 чиновников и военных РФ

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КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Украинские суды приняли решение о задержании и доставке в суд всех 18 высокопоставленных чиновников РФ, среди которых министр обороны РФ Сергей Шойгу и советник президента России Сергей Глазьев. Об этом заявил в пятницу генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Киеве.
"Относительно всех обвиняемых 18 человек есть решение суда относительно их задержания и доставки в суд с последующим избранием меры пресечения",- сказал он.
Луценко также заявил, что ко всем обвиняемым будет применена процедура заочного осуждения, все они уже оглашены в государственный розыск. Генпрокурор заверил, что украинские суды "доведут эти дела до конца".
При этом Луценко подчеркнул, что прокуратура понимает, что обвиняемые не приедут на Украину, поэтому украинские правоохранители "сотрудничают с офисом прокурора Международного уголовного суда в Гааге в вопросе привлечения их к ответственности".
8 августа Генпрокуратура Украины открыла уголовные дела по подозрению в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины в отношении 18 высокопоставленных чиновников РФ, среди которых министр обороны РФ Сергей Шойгу и советник президента России Сергей Глазьев. По словам Луценко, среди них также - бывший уполномоченный представитель президента РФ в Крымском федеральном округе (Олег Белавенцев), министр обороны РФ и два его заместителя, и еще 10 генералов из числа высшего командования Вооруженных сил РФ.
Генпрокурор тогда заявил, что все эти лица обвиняются в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и гражданской безопасности, мира и международного правопорядка.