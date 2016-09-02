Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Луценко: украинские суды приняли решение о задержании всех 18 чиновников и военных РФ

Международная панорама
2 сентября, 17:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, сентября. /ТАСС
Генпрокурор Украины заверил, что украинские суды "доведут эти дела до конца"
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Украинские суды приняли решение о задержании и доставке в суд всех 18 высокопоставленных чиновников РФ, среди которых министр обороны РФ Сергей Шойгу и советник президента России Сергей Глазьев. Об этом заявил в пятницу генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Киеве.

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

"Относительно всех обвиняемых 18 человек есть решение суда относительно их задержания и доставки в суд с последующим избранием меры пресечения",- сказал он.

Луценко также заявил, что ко всем обвиняемым будет применена процедура заочного осуждения, все они уже оглашены в государственный розыск. Генпрокурор заверил, что украинские суды "доведут эти дела до конца".

При этом Луценко подчеркнул, что прокуратура понимает, что обвиняемые не приедут на Украину, поэтому украинские правоохранители "сотрудничают с офисом прокурора Международного уголовного суда в Гааге в вопросе привлечения их к ответственности".

8 августа Генпрокуратура Украины открыла уголовные дела по подозрению в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины в отношении 18 высокопоставленных чиновников РФ, среди которых министр обороны РФ Сергей Шойгу и советник президента России Сергей Глазьев. По словам Луценко, среди них также - бывший уполномоченный представитель президента РФ в Крымском федеральном округе (Олег Белавенцев), министр обороны РФ и два его заместителя, и еще 10 генералов из числа высшего командования Вооруженных сил РФ.

Генпрокурор тогда заявил, что все эти лица обвиняются в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и гражданской безопасности, мира и международного правопорядка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
7
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В аварии на Кутузовском проспекте погиб водитель Управления делами президента
2
Индекс ММВБ впервые в истории превысил отметку в 2000 пунктов
3
Луценко: украинские суды приняли решение о задержании всех 18 чиновников и военных РФ
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
6
"Он всегда стремился оказать помощь людям": коллеги о погибшем начальнике ГУ МЧС Приморья
7
Медведев: Россия в этом году соберет беспрецедентный урожай зерна и овощей
Темы дня
Реклама