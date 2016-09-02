Темер: Бразилия перевернула страницу политической неопределенности

ХАНЧЖОУ /КИТАЙ/, 2 сентября. /ТАСС/. Политическая неопределенность, возникшая в Бразилии в связи с процессом импичмента Дилмы Руссефф, осталась позади. Об этом заявил в пятницу президент южноамериканской страны Мишел Темер после встречи в Китае с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы пережили политическую и экономическую турбулентность, рецессию, но уже перевернули эту страницу. Бразилия решительно оставляет позади всю неопределенность", - сказал он.

Темер также отметил, что решение верхней палаты парламента Бразилии оставить за Руссефф право занимать государственные должности не приведет к нестабильности его правительства. "За мою 34-летнюю политическую карьеру мне не раз приходилось сталкиваться с подобными небольшими затруднениями, и они всегда разрешаются", - отметил Темер.

В среду бразильские сенаторы 61 голосами против 20 поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики, но сохранили за ней право работать в государственных учреждениях. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита Руссефф обжаловала решение верхней палаты парламента.