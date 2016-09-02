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Финская полиция нашла большое количество взрывчатых веществ в частной квартире в Хельсинки

Международная панорама
2 сентября, 17:50 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова
Полиция в данный момент подробно не комментирует этот случай
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Полиция Финляндии в четверг обнаружила большое количество взрывчатых веществ в частной квартире в районе Суутарила в столице страны. Об этом сообщил в пятницу телеканал MTVZ со ссылкой на свои источники.

По его сведениям, в хранении взрывчатки подозревается, по крайней мере, один финский мужчина, он задержан. В четверг на место прибыли несколько полицейских патрулей, которые провели обыск в жилище. Предназначение взрывчатых веществ, их состав и точное количество не сообщаются.

Полиция в данный момент подробно не комментирует этот случай. В ведомстве сообщили, что проводят расследование этого дела, подробности будут обнародованы на следующей неделе.

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