Финская полиция нашла большое количество взрывчатых веществ в частной квартире в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Полиция Финляндии в четверг обнаружила большое количество взрывчатых веществ в частной квартире в районе Суутарила в столице страны. Об этом сообщил в пятницу телеканал MTVZ со ссылкой на свои источники.

По его сведениям, в хранении взрывчатки подозревается, по крайней мере, один финский мужчина, он задержан. В четверг на место прибыли несколько полицейских патрулей, которые провели обыск в жилище. Предназначение взрывчатых веществ, их состав и точное количество не сообщаются.

Полиция в данный момент подробно не комментирует этот случай. В ведомстве сообщили, что проводят расследование этого дела, подробности будут обнародованы на следующей неделе.