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Глава БДИПЧ обеспокоен фактами насилия в отношении общины цыган в Одесской области

Международная панорама
2 сентября, 17:28 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Михаэль Линк призвал украинские власти "обеспечить соблюдение закона, основанного на принципах равенства и недискриминации"
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ВАРШАВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Линк выразил обеспокоенность по поводу насилия в отношении общины цыган в Одесской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Бюро, штаб-квартира которого расположена в Варшаве.

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Линк призвал украинские власти "обеспечить соблюдение закона, основанного на принципах равенства и недискриминации". "Власти должны оказывать противодействие насилию и нападкам в адрес цыган", - добавил он.

"Украинские власти должны прекратить вытеснение цыганских общин и обеспечить адекватную компенсацию за поврежденное имущество, а также предотвратить распространение межэтнической напряженности, - констатировал Линк. - В то же время, власти должны начать расследование с целью выявления и наказания лиц, причастных к самосуду".

27 августа в заброшенном доме на юге Украины было обнаружено тело мертвого ребенка со следами насильственной смерти. Подозреваемым в совершении данного преступления оказался 20-летний представитель цыганской общины, проживающий в Лощиновке Одесской области. Из-за этого в селе начались погромы. Местные жители разгромили 6 домов, в которых проживало примерно 12 цыганских семей, и потребовали их выселения.

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