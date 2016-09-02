В Одессе националисты попытались сорвать акцию памяти жертв 2 мая

ОДЕССА, 2 сентября. /ТАСС/. Акция памяти жертв событий 2 мая 2014 года состоялась в пятницу у Дома профсоюзов в Одессе, несмотря на попытки активистов "Правого сектора" сорвать мероприятие.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, националисты упорно провоцировали участников митинга и всячески препятствовали проведению памятной акции. В результате время от времени на площади вспыхивали словесные конфликты, переставшие в потасовки.

За полчаса до мероприятия появились сообщения о минировании Куликова поля. Сотрудники правоохранительных органов оцепили Дом профсоюзов и никого к нему не пропускали. Участники акции принесли на площадь переносной мемориал, фотографии жертв трагедии и черные шары. Участники акции требовали проведения объективного расследования событий 2 мая, в руках у них были плакаты с надписями "Безнаказанность рождает беззаконие".

У некоторых на груди были прикреплены георгиевские ленты. Это вызвало реакцию активистов "Правого сектора", глава одесской ячейки Сергей Стерненко попытался сорвать геориевские ленты силой, потом стал требовать, чтобы это сделала полиция. Активисты "Правого сектора" пытались перекрикивать выступавших ораторов, выкрикивая "Слава Украине! Героям Слава", однако участники акции старились не реагировать на них.

Лидер сторонников "антимайдана" Морис Ибрагим обратился к присутствующим с просьбой не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. "Они всегда себя так будут вести, но мы не будем на это реагировать. Да, мы не наивны, поэтому не ожидаем, что власть начнет расследование 2 мая, однако мы не перестанем этого требовать", - сказал Морис. Несмотря на попытки сорвать памятную акцию, сторонники "Куликова поля" почтили память погибших родственников и знакомых минутой молчания.

В результате столкновений с представителями "Правого сектора" пострадали несколько участников акции, в частности один из них заявил, что подаст заявление в полицию на напавшего на него Стерненко.

Трагедия 2 мая

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

Власти провели расследование этих событий и признали зачинщиками столкновений и беспорядков 22 человека. Половина из них была арестована, причем все они являются исключительно сторонниками "антимайдана".