Итоги деятельности Ислама Каримова на посту президента Узбекистана. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ /Надежда Белялова/. Ислам Абдуганиевич Каримов бессменно руководил Узбекистаном с 23 июня 1989 г. по 2 сентября 2016 г. (почти 10 тысяч дней).

Как и другие лидеры стран Средней Азии - Сапармурат Ниязов (Туркмения) и Нурсултан Назарбаев (Казахстан), он пришел к власти еще в годы перестройки в качестве первого секретаря Центрального комитета Компартии республики. Ислам Каримов был избран на этот пост 23 июня 1989 г. С 24 марта 1990 г. – президент Узбекской ССР (первый из лидеров союзных республик занял пост президента).

После провозглашения независимости Узбекистана 31 августа 1991 г. Каримов оказался руководителем самой населенной (20,5 млн человек) страны Средней Азии из числа государств, образованных после распада СССР. По размеру ВВП Узбекистан уступал в регионе лишь Казахстану (2% в ВВП СССР 1990 г.; у Казахстана - около 7%), по территории - Казахстану и Туркмении.

Начало правления Каримова совпало с выводом советских войск из соседнего Афганистана в 1989 г., где продолжалась гражданская война; в Таджикистане в 1992 г. началось кровопролитное межэтническое противостояние. Узбекский руководитель смог избежать вовлечения страны в региональные конфликты и сохранить относительно стабильную политическую обстановку. В экономике Узбекистана с середины 1990-х гг. наблюдался устойчивый рост (по данным Всемирного банка, ВБ, средний рост ВВП с 1990 г. составил 4,3%), валютные доходы росли за счет увеличения экспорта энергоносителей и золота.

Успешно подавив исламистский мятеж в Андижане в 2005 г., Каримов подвергся критике; США и Евросоюз ввели санкции в отношении Узбекистана. Однако эти меры не имели серьезных негативных последствий ни в сфере экономики, ни внутренней политики.

Внутренняя и внешняя политика

Провозгласив независимость страны, Ислам Каримов распустил Компартию, преобразовав ее в Народно-демократическую партию Узбекистана. Он назначил всенародные выборы президента на декабрь 1991 г., где одержал победу, получив 86% голосов.

В 1990-е гг. Каримов смог сохранить стабильность в республике, умело балансируя между влиятельными региональными кланами. Ему удалось, в отличие от соседних Таджикистана и Киргизии, избежать обострения межэтнических конфликтов в стране. В эти годы Узбекистан играл заметную политическую роль в Центральной Азии. Так, в 1992 г. в ходе гражданской войны в Таджикистане Ислам Каримов "для восстановления конституционного строя" в соседней республике направил туда 50-тысячный контингент, в том числе 15-ю бригаду спецназа ГРУ под командованием полковника Владимира Квачкова (бригада после распада СССР была передана Узбекистану).

Каримов также жестко пресекал деятельность исламистов на территории страны, в 1999 г. во время Баткенских событий оказывал военную помощь Киргизии в борьбе с вооруженными формированиями фундаменталистов из Таджикистана.

В мае 2005 г. произошли массовые беспорядки на востоке страны, в г. Андижане. Они начались с ночной атаки боевиков исламской подпольной секты "Акрамия" на тюрьму, милицию, воинскую часть, службу госбезопасности, захвата здания областной администрации. В тот же день мятеж был подавлен правительственными войсками. В результате, по данным узбекской прокуратуры, погибли 187 человек. Более сотни участников андижанских событий были осуждены в Узбекистане на срок от 10 до 20 лет.

При Исламе Каримове Узбекистан стал членом многих международных организаций и объединений, в том числе СНГ (1991), ООН (1992), ОБСЕ (1992), МВФ (1992), ШОС (2001). Несмотря на это республика в основном отдавала предпочтение развитию двусторонних связей, избегая ярко выраженных приоритетов в своей внешней политике. Во время своего правления Ислам Каримов старался соблюдать баланс в своих отношениях с Западом, Россией и Китаем.

В 2000-х гг. Ислам Каримов пошел на сближение Узбекистана с Западом, прежде всего в качестве союзника по борьбе с международным терроризмом. С началом операции США против талибов в Афганистане в 2001 г. аэродром Ханабад под Карши использовался как военно-воздушная база США (до 2005 г.). Однако внешнеполитический курс сменился после андижанских событий. Ислам Каримов "за непропорциональное применение силы" подвергся критике на Западе. Европейский союз и США ввели против Узбекистана санкции – заморозили выделение финансовой помощи, запретили въезд на свою территорию высокопоставленным узбекским руководителям, ввели эмбарго на продажу Ташкенту оружия. Россия и Китай посчитали меры узбекских властей вполне оправданными. В 2005 г. было принято решение о выводе американской военной базы с территории республики, Ислам Каримов пошел на сближение с Москвой и Пекином. В 2006 г. Узбекистан возобновил членство в ОДКБ, однако в 2012 г. вновь вышел из договора. Возникшие после распада СССР территориальные споры с ближайшими соседями - Таджикистаном и Киргизией - в годы правления Ислама Каримова урегулировать не удалось.

Экономические показатели

По данным ВБ, средние темпы роста ВВП Узбекистана с 1990 г. по 2015 г. составили 4,3%. В 1992-1995 гг. наблюдалось падение ВВП, с 1996 г. - устойчивый рост. Самый высокий показатель роста зафиксирован в 2007 г. 9,9%. В 2015 г. рост ВВП составил 8% (1-е место среди стран СНГ). После периода гиперинфляции в 1991-1995 гг. уровень инфляции в Узбекистане стабильно снижался и в 2015 г. составил 8,7% (в годы правления Ислама Каримова этот показатель был ниже только в 1990 г. - 4%). Согласно данным ВБ, безработица с 1991 г. по 2014 г. (более новые данные не опубликованы) уменьшилась с 10,9% до 10,6%.

По данным ВБ, ВВП на душу населения в Узбекистане за 1990-2015 гг. вырос в 3,3 раза с $651 до $2132. По словам же самого Каримова, с 1990 г. "экономика страны выросла в 5,5 раза, реальные доходы на душу населения - в 9 раз, темпы роста ВВП превышают 8%. Средняя продолжительность жизни увеличилась с 67 до 73 лет".

Доля экспорта товаров и услуг в ВВП с 1990 по 2015 г. снизилась с 28,8 до 20,7%, импорта - с 47,8 до 22,2% (данные ВБ). В структуре экспорта за годы правления Ислама Каримова произошли существенные изменения. Так, Узбекистан стал поставлять за рубеж в основном энергоносители, при этом доля хлопка в общем объеме экспорта снизилась с 60% до 8%. В 2015 г. страна поставляла за рубеж прежде всего энергоносители и нефтепродукты (25,9%), продовольственные товары (10,2%), черные и цветные металлы (6,4%), хлопок (5,7%). Структура импорта в 2015 г. состояла из машин и оборудования (40,5%), продукции химической промышленности (17%), продовольственных товаров (12,8%). Основные внешнеэкономические партнеры по товарообороту (2015): Россия, Китай, Казахстан, Южная Корея.

По данным министерства экономики Узбекистана, в 2015 г. республика занимала 11-е место в мире по добыче природного газа (с 1991 г. рост на 60% за счет разработки новых месторождений и модернизации действующих), 3-е место по экспорту и 6-е место по производству хлопка. Экспорт хлопка в последние годы снизился за счет роста внутреннего потребления: в республике были созданы новые производства и увеличены объемы его переработки.

С 1991 г. объем производства сельскохозяйственной продукции вырос более чем в 2 раза. С 1997 г. темпы роста аграрного сектора составляют 6-7% в год (данные Министерства сельского хозяйства республики).

В Узбекистане не публикуют официальную информацию о добыче золота в стране. Однако, по мнению западных экспертов, республика занимает 4-е место в мире по общим запасам золота, 7-е - по уровню его добычи.

В 1990-2000-х гг. к разработке месторождений золота в республике были привлечены иностранные компании: американская Newmont Mining, британская Oxus Gold. Однако после беспорядков в Андижане в 2005 г., под давлением узбекских властей, они были вынуждены уйти из Узбекистана, их имущество было национализировано.

Проблемы в Узбекистане испытывали и российские инвесторы, так в 2010 г. власти страны обвинили в налоговых преступлениях, а затем национализировали молокоперерабатывающий завод "Вимм-Билль-Данн", а в 2012 г. - прекратили работу оператора сотовой связи "Уздунробита", дочерней фирмы МТС.

Социальная сфера

По данным ВБ, в 1990-2015 г. население Узбекистана увеличилось на 53% с 20 млн 510 тыс. до 31 млн 300 тыс. человек (43-е место в мире по населению, 3-е место среди стран СНГ после РФ и Украины). При этом рождаемость снизилась с 34 на 1 тыс. человек в 1990 г. до 23 на 1 тыс. человек в 2014 г., смертность - с 6 до 5 на 1 тыс. человек (более позднее данные не опубликованы). По данным Государственного комитета Узбекистана по статистике, в период с 1991 г. по 2014 г. рождаемость повысилась с 723 тыс. 420 человек до 734 тыс. 141, смертность увеличилась с 130 тыс. 294 человек до 152 тыс. 35.

С первых дней независимости охрана материнство и детства была названа одним из главных направлений социальной политики Узбекистана. 1998 г. был объявлен в республике Годом семьи, 2000 г. - Годом здорового поколения, 2001 г. - Годом матери и ребенка, 2008 г. - Годом молодежи, 2012 г. - Годом крепкой семьи, 2014 г. - Годом здорового ребенка и 2016 г. - Годом здоровой матери и ребенка.

Одной из главных задач социальной политике страны власти Узбекистана неоднократно называли борьбу с бедностью. По данным министерства экономики страны, в 2015 г. в категорию "малообеспеченных граждан" вошли порядка 14% населения республики (официальных данных о пороге бедности нет). Для сравнения: в исследовании "Глобального индекса продовольственной безопасности" за 2014 г., подготовленного британским изданием The Economist, говорится, что 76,7% населения Узбекистана пребывает за чертой бедности по международной квалификации (на $2 или меньше в день на человека).

По данным Госкомстата республики, размер минимальной заработной платы увеличился со 100 сумов в августе 1994 г. (около $9 по среднему официальному курсу) до 130 тыс. 240 сумов в сентябре 2015 г. (порядка $50 по среднему официальному курсу).

По рейтингу человеческого развития ООН (HDI) Узбекистан опустился с 80-го места в мире (1993 г., 0,695 пункта по действовавшей методике) на 114-е место (0,675 пункта).

Отношения с Россией

Дипломатические отношения между Россией и Узбекистаном установлены 20 марта 1992 г. 30 мая 1992 г. в Москве был подписан Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Базовыми документами для дальнейшего развития сотрудничества стали Договор о стратегическом партнерстве от 16 июня 2004 г. и Договор о союзнических отношениях от 14 ноября 2005 г.

В период 1992-2016 гг. президент Узбекистана Ислам Каримов посещал Россию 46 раз, большинство поездок (31) он совершил для участия в различных заседаниях высших органов интеграционных объединений - СНГ, ОДКБ, ШОС и др.

Россия занимает первое место среди экономических партнеров Узбекистана. Республика является четвертым торговым партнером РФ среди стран СНГ после Украины, Белоруссии и Казахстана. По данным ФТС России, в 2015 г. товарооборот между странами составил $2,84 млрд, сократившись на 29% по сравнению с 2014 г. ($3,99 млрд). По данным Госкомстата Узбекистана, на протяжении последних лет на российско-узбекский товарооборот приходится около 30% от всей внешней торговли республики. В общем торговом обороте России в 2015 г. на Узбекистан пришлось 0,5%. В структуре российского экспорта в Узбекистан основную долю занимают минеральные продукты; машины, оборудование и транспортные средства; металлы и изделия из них; древесина и целлюлозно-бумажные изделия; продукция химической промышленности; сельскохозяйственное сырье. В импорте из Узбекистана - текстиль и текстильные изделия, сельскохозяйственное сырье и продукты питания, машины и оборудование, недрагоценные металлы. Перспективным направлением двустороннего сотрудничества является нефтегазовая сфера - разведка, добыча, транспортировка и переработка углеводородного сырья, особенно природного газа.

Россия остается крупнейшим инвестиционным партнером Узбекистана. За последние годы российские компании инвестировали в экономику республики более $6 млрд. В 2015 г. объем инвестиций составил $1,236 млрд (на 40,2 % больше, чем в 2014 г.).

Узбекистан занимает первое место среди стран СНГ по числу трудовых мигрантов в РФ. По данным ФМС России, в январе 2016 г. на территории Российской Федерации находилось порядка 1,88 млн граждан Узбекистана.

По итогам визита Владимира Путина в Ташкент 10 декабря 2014 г. было подписано соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, согласно которому Москва спишет Ташкенту более $860 млн долга. Документ предполагает отказ от имеющихся между странами претензий, возникших по операциям бывшего СССР и в связи с его распадом, а также по кредитам, предоставленным Россией Узбекистану в 1992-1993 гг. Узбекская сторона также полностью отказывается от претензий по активам Алмазного фонда бывшего Советского Союза и претензий по так называемому "внутреннему валютному долгу бывшего СССР".