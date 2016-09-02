Пользователи соцсетей в Италии возмущены карикатурой Charlie Hebdo на землетрясение

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РИМ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Волна негодования в связи с новой карикатурой французского еженедельника Charlie Hebdo поднялась в социальных сетях Италии. Издание в последнем номере опубликовало сатиру на землетрясение, которое произошло 24 августа в центре Италии.
Карикатура изображает двоих мужчин с разными ранениями, одного с перевязанной окровавленной головой с подписью "пенне (тип макаронных изделий - прим. корр.) в томатном соусе", второй изображен с царапинами и запекшейся кровью с подписью "запеченная паста". Третье "блюдо" традиционной итальянской кухни изображает стилизованную лазанью, между слоями которой в виде соуса находятся раздавленные под завалами люди. Карикатура сопровождается еще одним комментарием: "В землетрясении в Италии погибли почти 300 человек. Неизвестно, прокричала ли земля перед толчком "Аллаху акбар".
"Как можно нарисовать карикатуру на погибших? Никто не против сатиры, но нельзя ее делать на несчастье", - прокомментировал Серджо Пироцци, мэр одного из наиболее пострадавших от удара стихии городов Аматриче, где погибли более 200 человек.
Свое негодование на своих страничках в Facebook выразили представители всех итальянских политических партий, которые полностью сошлись во мнении, что карикатура Charlie Hebdo "постыдная и оскорбительная". Осудили ее и итальянские пользователи, которые в январе 2015 года после террористической атаки на редакцию Charlie Hebdo выражали свою солидарность. Премьер-министр Италии Маттео Ренци принял участие в Марше мира вместе с другими мировыми лидерами в Париже в знак солидарности с журналистами и против террора.
От официальных итальянских властей никаких комментариев по поводу карикатуры пока не последовало.
Charlie Hebdo - журнал, публикующий острые сатирические карикатуры, некоторые из них признаны оскорбительными для чувств верующих. 7 января 2015 года редакция подверглась вооруженному нападению, в котором погибли 12 человек. Считается, что это было "местью" за напечатанные ранее оскорбительные карикатуры на пророка Мухаммеда.