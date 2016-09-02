СМИ: противники Руссефф обжаловали решение о сохранении за ней права на госслужбу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Противники экс-президента Бразилии Дилмы Руссефф обратились в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с апелляцией на решение верхней палаты парламента, сохранившей за ней право занимать госдолжности и работать в госучреждениях после импичмента.

Об этом сообщила газета "Глобу".

По ее данным, сенатор Алвару Диас из Партии зеленых уже направил в ФВС соответствующий иск. В ближайшие часы, как ожидается, его примеру последуют политические силы, которые вошли в правящую коалицию нового президента Бразилии Мишела Темера. Речь идет о Партии бразильской социал-демократии, Демократас и Социалистической народной партии. Что касается Партии бразильского демократического движения, которую представляет сам глава государства, то в ее рядах пока нет согласия по данному вопросу.

При этом двое судей ФВС уже поставили под сомнение законность решения сенаторов, благодаря которому Руссефф сохранила право на госслужбу: Жилмар Мендес назвал этот вердикт "странным", а Селсу ди Меллу заявил, что он "несколько необычный".

Изначально предполагалось, что в случае импичмента Руссефф будет автоматически лишена возможности работать в государственных учреждениях в течение 8 лет - такова принятая в Бразилии практика при потере мандата. Однако союзники экс-президента из числа сенаторов настояли на проведении дополнительного голосования по этому вопросу, а председатель ФВС Рикарду Левандовски, который координировал процесс импичмента, заявил, что не видит для этого юридических препятствий.

В итоге против сохранения за политиком права на госслужбу высказались только 42 сенатора, то есть меньше двух третей. Таким образом вопрос был решен в пользу Руссефф, что в первый момент вызвало негативную реакцию Темера, так как стало свидетельством раскола среди его союзников. Однако через несколько часов новый президент Бразилии, находящийся с визитом в Китае, отметил, что вердикт верхней палаты парламента не приведет к нестабильности его правительства. "За мою 34-летнюю политическую карьеру мне не раз приходилось сталкиваться с подобными небольшими затруднениями, и они всегда разрешаются", - отметил Темер.

В среду бразильские сенаторы 61 голосами против 20 поддержали инициативу об импичменте Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики, но сохранили за ней право занимать государственные должности. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита Руссефф обжаловала решение верхней палаты парламента.