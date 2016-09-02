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Минэкономики ФРГ сообщило о планах вице-канцлера Габриэля посетить Россию

Международная панорама
2 сентября, 18:53 дата обновления: 2 сентября, 19:18 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 2, сентября. /ТАСС
По данным представителя министерства, ведомство в настоящее время работает над планированием поездки в Россию для делегации, состоящей из представителей германских предприятий
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БЕРЛИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль в ближайшее время может отправиться в Россию во главе делегации, состоящей из немецких предпринимателей. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС представитель ведомства Таня Алемани.

"Министерство экономики в настоящее время работает над планированием поездки в Россию для делегации, состоящей из представителей (германских) предприятий", - сказала она. "Зигмар Габриэль будет возглавлять делегацию, если такая поездка состоится", - пояснила представитель ведомства.

Других подробностей она не привела.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник также сообщило, что в ходе поездки вице-канцлер рассчитывает провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Между тем на данным момент ТАСС не располагает комментарием Кремля на этот счет.

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