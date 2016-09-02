Минэкономики ФРГ сообщило о планах вице-канцлера Габриэля посетить Россию

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БЕРЛИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль в ближайшее время может отправиться в Россию во главе делегации, состоящей из немецких предпринимателей. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС представитель ведомства Таня Алемани.
"Министерство экономики в настоящее время работает над планированием поездки в Россию для делегации, состоящей из представителей (германских) предприятий", - сказала она. "Зигмар Габриэль будет возглавлять делегацию, если такая поездка состоится", - пояснила представитель ведомства.
Других подробностей она не привела.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник также сообщило, что в ходе поездки вице-канцлер рассчитывает провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Между тем на данным момент ТАСС не располагает комментарием Кремля на этот счет.