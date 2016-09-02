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СМИ: сирийские войска отразили наступление боевиков на авиабазу под Хамой

Международная панорама
2 сентября, 19:47 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Военные эксперты в Дамаске объясняют прорыв боевиков к Хаме тем, что значительные силы с этого фронта были направлены на оборону Алеппо
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БЕЙРУТ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев сдерживают атаки террористов на подступах к провинциальному центру Хама (220 км от Дамаска). Как сообщила телестанция "Аль-Маядин", войска вернули в пятницупод контроль населенный пункт Маардас, откуда боевики угрожали нападением на авиабазу сирийских ВВС.

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В четверг банды радикальных вооруженных группировок "Джунд аль-Кудс" и "Джейш аль-Изза" захватили в этом районе ракетно-артиллерийские батареи. В Суране к северу от Хамы они прорвали передовую линию обороны правительственных сил. Всего в руках боевиков оказалось 13 населенных пунктов в окрестностях Хамы.

После прибытия подкреплений армейские части перешли в контратаку и вернули часть утраченных позиций. Поддержку с воздуха наземным силам оказывает авиация, которая наносит удары по плацдармам противника в Морике, Эль-Буэйзе, Кфар-Зите, Маане, Латмине, Тейбет-эль-Имам и Теллет-Заатаре. За сутки было ликвидировано свыше 40 боевиков. На шоссе в Кавкабу уничтожены три единицы бронетехники и несколько реактивных систем залпового огня.

Боевики в понедельник захватили под Хамой стратегический город Хальфая. Через него проходит шоссе, по которому идет снабжение регулярных войск на северо-западе Сирии. Экстремисты пытались прорваться в христианский город Мхарде, находящийся в 6 км от Хамы, но получили отпор от отрядов ополченцев.

Военные эксперты в Дамаске объясняют прорыв боевиков к Хаме тем, что значительные силы с этого фронта были направлены на оборону Алеппо.

На подступах к северной столице Сирии сирийские бойцы вернули под контроль высоты Сноубарат, Махрукат и Барандат. Они господствуют над южным въездом в город и позволят войскам вести огонь по захваченному противником комплексу военных училищ, где находилась ранее передовая линия обороны.

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