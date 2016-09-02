Олланд: предстоящие саммиты G20 и ЕС важны для Европы и мира

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ПАРИЖ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Предстоящие саммиты G20 и ЕС будут иметь большое значение для судеб Европы и мира. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд в городе Эвиан на 25-м по счету Франко-германском саммите.
"Переговоры в Эвиане проходят всего за несколько дней до проведения саммита "двадцатки", и Франция и Германия намерены содействовать тому, чтобы на встрече в Китае были созданы условия для того, чтобы ключевые страны мира могли придать еще больший импульс экономическому росту, развитию механизмов регулирования, в частности борьбе против ряда незаконных практик. Должны также быть приняты меры по развитию торгового обмена, проанализированы факторы, которые препятствуют установлению мира на планете", - сказал Олланд.
Он отметил, что Европа "вносит свой вклад в такие инициативы". "Мы стремимся обеспечить, чтобы Европа могла влиять на судьбы мира, - подчеркнул президент. - С этой целью саммит ЕС в Братиславе призван придать новый импульс, так как Франция и Германия убеждены, что в ближайшие месяцы у Евросоюза есть два приоритета - обеспечение безопасности в странах сообщества и обеспечение улучшения благосостояния граждан".
Олланд подчеркнул, что ЕС "просто обязан обеспечить защиту своим гражданам". По его словам, речь идет как о "защите границ, так и о защите основополагающих интересов, защите от терроризма". "Все это подразумевает, что мы должны выйти за рамки простой реализации положений Шенгенского соглашения и выработать (совместную) оборонную политику. В связи с этим наши министры обороны выступят в ближайшие дни с рядом предложений", - сообщил президент.
Касаясь обеспечения финансового и экономического благополучия граждан, Олланд отметил, что в случае неудачи в достижении этой приоритетной цели "граждане будут сомневаться в способностях единой Европы" и "невозможно будет их убедить в правильности нашего курса на развитие Евросоюза и его экономики".
Саммит G20 пройдет в китайском городе Ханчжоу 4-5 сентября. 16 сентября в Братиславе состоится неформальный саммит 27 стран ЕС.