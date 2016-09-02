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Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался на 79-м году жизни

Международная панорама
2 сентября, 20:04 дата обновления: 2 сентября, 21:18 UTC+3
Похороны главы государства пройдут 3 сентября в Самарканде
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Ислам Каримов

Ислам Каримов

© Дмитрий Астахов/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в возрасте 78 лет.

Об этом говорится в официальном сообщении кабмина и парламента страны, которое было зачитано в эфире национального телевидения.

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В нем отмечалось, что глава государства "скончался 2 сентября 2016 года в городе Ташкенте вследствие перенесенного им острого нарушения мозгового кровообращения (инсульт), приведшего к необратимым изменениям головного мозга и полиорганной недостаточности".

"2 сентября 2016 года в 20:15 (по местному времени) у него остановилось сердце... в 20:55 была констатирована биологическая смерть", - говорилось в заявлении.

Похороны главы государства пройдут 3 сентября в Самарканде, главой комиссии по организации похорон назначен премьер-министр страны Шавкат Мирзиёев. "По пожеланию нашего дорогого президента он будет похоронен 3 сентября текущего года в соответствии с мусульманскими обычаями в своем родном городе Самарканде, где покоятся его родители", - говорится в сообщении.

В Узбекистане объявлен трехдневный траур. 

Владимир Путин выразил соболезнования

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования временно исполняющему обязанности президента Узбекистана Нигматилле Юлдашеву в связи с кончиной Каримова.

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"Его уход из жизни - тяжелая утрата для народа Узбекистана, а также для всего Содружества Независимых Государств и для стран - партнеров по Шанхайской Организации Сотрудничества. Ислам Абдуганиевич был авторитетнейшим государственным деятелем, настоящим лидером своей страны. С его именем связаны важнейшие вехи в истории современного узбекского государства", - отмечается в телеграмме российского лидера. 

Российскую делегацию на похоронах Каримова возглавит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Медведев примет участие в траурных мероприятиях, в делегацию также входит вице-премьер - руководитель аппарата правительства Сергей Приходько", - сообщила пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова.

Об Исламе Каримове

Ислам Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде. В период с 1966 по 1983 год занимал различные руководящие должности в Госплане Узбекской ССР: главный специалист отдела, помощник председателя, начальник отдела, начальник управления, заместитель и первый заместитель председателя Госплана.

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В 1983 году назначен министром финансов Узбекистана, а в 1986 году заместителем председателя Совета министров, председателем Госплана Узбекской ССР. С 24 марта 1990 года, когда Верховный совет республики учредил пост президента Узбекской ССР, занял пост президента Узбекской ССР и в тот же день был избран первым президентом республики, также возглавив кабинет министров.

У Ислама Каримова осталась супруга Татьяна и двое дочерей: Гульнара (род. 1972), бывший посол Узбекистана в Испании, и Лола Каримова-Тилляева (род. 1978), которая в настоящее время занимает пост постоянного представителя Республики Узбекистан при ЮНЕСКО. От первого брака у Ислама Каримова остался сын Петр.

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