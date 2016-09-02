Меркель: ношение паранджи - это признак неудавшейся интеграции

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БЕРЛИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что ношение женщинами паранджи в Германии - это признак неудавшейся интеграции.
Об этом она заявила в интервью, опубликованном на сайте телеканала NTV.
"Тема паранджи для меня является скорее проблемой интеграции, чем безопасности. Мы живем в обществе, в котором принято общаться друг с другом с открытым лицом, где можно смотреть друг другу в глаза", - сказала Меркель.
"В этом смысле я считаю паранджу признаком неудавшейся интеграции", - отметила канцлер.