Посольство Узбекистана в Москве приспустило флаг в знак траура

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Посольство Узбекистана в Москве приспустило флаг над главным входом на территорию диппредставительства. Сам флаг республики повязан черной траурной лентой.
Черные траурные ленты повязаны также на флагах над вторым входом в здание посольства.
Обстановка в районе дипмиссии спокойная, усиленных мер безопасности на данный момент не принято. В здании горят несколько окон.
Как ранее стало известно из сообщения правительства и парламента Узбекистана, президент страны Ислам Каримов скончался 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни.