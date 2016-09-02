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Посольство Узбекистана в Москве приспустило флаг в знак траура

Международная панорама
2 сентября, 20:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Президент страны Ислам Каримов скончался 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Посольство Узбекистана в Москве приспустило флаг над главным входом на территорию диппредставительства. Сам флаг республики повязан черной траурной лентой.

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Черные траурные ленты повязаны также на флагах над вторым входом в здание посольства.

Обстановка в районе дипмиссии спокойная, усиленных мер безопасности на данный момент не принято. В здании горят несколько окон.

Как ранее стало известно из сообщения правительства и парламента Узбекистана, президент страны Ислам Каримов скончался 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни.

 

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