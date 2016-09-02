Каримов почти неделю провел в состоянии комы 3-й степени

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Ислам Каримов, который скончался в пятницу, почти неделю провел в состоянии атонической комы (кома 3-й степени).

Об этом говорится в тексте медицинского заключения о болезни и причине смерти Каримова, опубликованном на сайте кабмина Узбекистана.

"Неврологическое состояние больного с самого начала характеризовалось как атоническая кома. В неврологическом статусе: диффузная мышечная атония, арефлексия. Больному трижды были проведены динамические электроэнцефалографические исследования, по данным которых сохранялась картина стойкого угнетения биоэлектрической активности головного мозга", - приводит пресс-служба кабмина текст медицинского заключения.

Как отмечено в заключении, Каримов был доставлен в Центральную клиническую больницу Медико-санитарного объединения Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в бессознательном состоянии 27 августа в 09:00 по местному времени (07:00 мск). В ходе обследования у него был диагностирован инсульт, наступила остановка сердечной деятельности.

"Начатые реанимационные мероприятия в течение 20 минут позволили восстановить сердечную деятельность. У пациента развилась атоническая кома с угнетением функций ствола головного мозга и он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

В ходе проводимой интенсивной терапии у Каримова "медленно и прогрессивно нарастали нарушения функций внутренних органов". Остановка сердечной деятельности наступила сегодня в 20:15 по местному времени (18:15 мск), попытка реанимировать президента Узбекистана не принесла результатов. В 20:55 по местному времени (18:55 мск) врачи констатировали биологическую смерть.

В лечении Каримова принимали участие нейрохирурги, кардиологи и реаниматологи ведущих зарубежных клиник, среди которых - директор российского Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия, директор НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко Александр Потапов, а также специалисты из Германии, Монако и Финляндии.

Биография Ислама Каримова