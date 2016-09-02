Каримов почти неделю провел в состоянии комы 3-й степени

Московское "Динамо" одержало пятую победу подряд на старте регулярного чемпионата КХЛСпорт 2 сентября, 23:47
Китай должен перестать "играть мускулами" и придерживаться международного права - ОбамаМеждународная панорама 2 сентября, 23:39
Новый фильм Тома Форда показали на 73-м Венецианском кинофестивалеКультура 2 сентября, 22:54
Американский актер Джон Полито скончался в возрасте 65 летКультура 2 сентября, 22:43
Сергей Менделевич покинул пост директора школы №57Общество 2 сентября, 22:31
Клинтон не помнит, когда ее обучали работе с секретной информациейМеждународная панорама 2 сентября, 22:30
Каримов почти неделю провел в состоянии комы 3-й степениМеждународная панорама 2 сентября, 21:58
МПК отказал 34 паралимпийцам РФ в ускоренном рассмотрении иска в CASСпорт 2 сентября, 21:55
Utair обещает выполнить обязательства перед пассажирами отмененного рейса в СамаркандЭкономика и бизнес 2 сентября, 21:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Ислам Каримов, который скончался в пятницу, почти неделю провел в состоянии атонической комы (кома 3-й степени).
Об этом говорится в тексте медицинского заключения о болезни и причине смерти Каримова, опубликованном на сайте кабмина Узбекистана.
"Неврологическое состояние больного с самого начала характеризовалось как атоническая кома. В неврологическом статусе: диффузная мышечная атония, арефлексия. Больному трижды были проведены динамические электроэнцефалографические исследования, по данным которых сохранялась картина стойкого угнетения биоэлектрической активности головного мозга", - приводит пресс-служба кабмина текст медицинского заключения.
Как отмечено в заключении, Каримов был доставлен в Центральную клиническую больницу Медико-санитарного объединения Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в бессознательном состоянии 27 августа в 09:00 по местному времени (07:00 мск). В ходе обследования у него был диагностирован инсульт, наступила остановка сердечной деятельности.
"Начатые реанимационные мероприятия в течение 20 минут позволили восстановить сердечную деятельность. У пациента развилась атоническая кома с угнетением функций ствола головного мозга и он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.
В ходе проводимой интенсивной терапии у Каримова "медленно и прогрессивно нарастали нарушения функций внутренних органов". Остановка сердечной деятельности наступила сегодня в 20:15 по местному времени (18:15 мск), попытка реанимировать президента Узбекистана не принесла результатов. В 20:55 по местному времени (18:55 мск) врачи констатировали биологическую смерть.
В лечении Каримова принимали участие нейрохирурги, кардиологи и реаниматологи ведущих зарубежных клиник, среди которых - директор российского Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия, директор НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко Александр Потапов, а также специалисты из Германии, Монако и Финляндии.