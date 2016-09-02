В центральной части Мали боевики захватили населенный пункт

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РАБАТ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Вооруженные боевики захватили в пятницу небольшой городок Бони в центральной части Мали. Об этом сообщает агентство Reuters.
По имеющимся данным, отряды джихадистов ворвались в город и начали стрельбу. В результате боя правительственные войска были вынуждены отступить и покинуть Бони (регион Мопти).
Пока нет точной информации, какая именно группировка захватила населенный пункт. Известно, что боевики подожгли здания мэрии и жандармерии Бони. Местные жители утверждают, что над некоторыми сооружениями и домами уже подняты флаги джихадистов.
В последние месяцы зафиксировано новое обострение ситуации на севере и в центральных районах Мали. В конце июля власти продлили режим чрезвычайного положения на территории страны до 29 марта 2017 года.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.