В центральной части Мали боевики захватили населенный пункт

РАБАТ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Вооруженные боевики захватили в пятницу небольшой городок Бони в центральной части Мали. Об этом сообщает агентство Reuters.

По имеющимся данным, отряды джихадистов ворвались в город и начали стрельбу. В результате боя правительственные войска были вынуждены отступить и покинуть Бони (регион Мопти).

Пока нет точной информации, какая именно группировка захватила населенный пункт. Известно, что боевики подожгли здания мэрии и жандармерии Бони. Местные жители утверждают, что над некоторыми сооружениями и домами уже подняты флаги джихадистов.

В последние месяцы зафиксировано новое обострение ситуации на севере и в центральных районах Мали. В конце июля власти продлили режим чрезвычайного положения на территории страны до 29 марта 2017 года.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.