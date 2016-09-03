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СМИ: теракты и возможные ограничения на продажу оружия заставляют американцев вооружаться

Международная панорама
3 сентября, 0:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Крупнейшая в США фирма по производству огнестрельного оружия Smith & Wesson в первом квартале нынешнего года увеличила объем продаж на 40%
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НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Возможность введения жестких ограничений на продажу оружия после теракта в Орландо в июне нынешнего года заставляет американцев вооружаться заранее.

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Такую точку зрения озвучила телекомпания Fox News.

Она привела в качестве примера данные крупнейшей в США фирмы по производству огнестрельного оружия Smith & Wesson, которая увеличила до $207 млн, то есть на 40%, объем продаж в первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В текущем финансовом году, завершающемся в апреле 2017 года, объем ее продаж составит от $900 до $920 млн, указала телекомпания. Ранее аналитики рынка предполагали, что этот показатель созданной в 1852 году компании будет в диапазоне  $704-760 млн.

Вице-президент Smith & Wesson Джеффри Бьюкенен объяснил рост объема продаж увеличением производства и появлением новинок.

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Однако Fox News обратила внимание на то, что после теракта в Орландо (штат Флорида) 12 июня, когда американец афганского происхождения Омар Матин расстрелял в баре 49 человек, "у многих американцев возникли опасения по поводу того, что могут быть ужесточены правила приобретения оружия". "А неопределенность по поводу того, как будут меняться правила владения оружием, часто становится причиной роста продаж", - пояснила телекомпания.

Со своей стороны газета New York Times отметила, что за последнее десятилетие объем продаж огнестрельного оружия в США практически удвоился: с примерно 7 млн единиц в 2002 году до более чем 15 млн единиц в 2013 году. Ссылаясь на мнение профессора Университета Риджент в штате Джорджия Юргена Брауэра, газета подчеркнула, что "граждане США приобретают оружия больше, чем жители любой другой страны в мире", причем чаще всего сейчас оружие покупают женщины всех возрастов и лица, имеющие лицензию на его скрытое ношение.

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