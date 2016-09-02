Китай должен перестать "играть мускулами" и придерживаться международного права - Обама

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Барака Обама во время своей поездки в китайский город Ханчжоу, где он примет участие в саммите G20, намерен призвать КНР к сдержанности и потребовать от Пекина придерживаться международных норм и законов. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CNN, выдержки из которого были опубликованы в пятницу.

"Тот факт, что ты больше (по размеру), чем Филиппины или Вьетнам, не является достаточной причиной играть мускулами", - заявил глава вашингтонской администрации, говоря про КНР. - Ты должен соблюдать международное право".

В связи с этим президент, в частности, напомнил, что США "крайне твердо" реагировали на действия Пекина в Южно-Китайском море. "Мы указали им (КНР), что будут последствия", - сказал он.

По словам Обамы, во время своих встреч с председателем КНР Си Цзиньпином он неоднократно подчеркивал, что США постоянно "ограничивают себя рамками международных норм и законов", так как осознают, что "строительство устойчивого международного порядка" находится в интересах Вашингтона. Этот вопрос глава Белого дома намерен поднять и во время своей нынешней поездки на саммит G20, передает CNN.

Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти трения в той или иной мере вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.