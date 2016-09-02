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Сторонники Руссефф проведут новую акцию в Сан-Паулу, несмотря на запрет местных властей

Международная панорама
2 сентября, 23:43 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Начиная с минувшего понедельника, акции протеста против импичмента Руссефф проходят в Сан-Паулу ежедневно
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Сторонники экс-президента Бразилии Дилмы Руссефф проведут в воскресенье в городе Сан-Паулу новую акцию в знак протеста против ее отставки, несмотря на запрет местных властей. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении организаторов митинга - общественных движений "Фронт бесстрашного народа" и "Фронт народной Бразилии".

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"Мы не считаем, что министерство безопасности штата или полиция может "разрешить" или "запретить" народную манифестацию. Это право гарантирует нам конституция. В любом случае мы не хотим помешать эстафете огня перед Паралимпийскими играми. Поэтому, узнав, что в воскресенье она пройдет с 13:00 до 14:10, мы назначали время нашей акции на 15:00", - отмечено в документе.

Накануне стало известно, что власти бразильского штата Сан-Паулу объявили о запрете на проведение манифестации сторонников Руссефф в ближайшее воскресенье. Министерство безопасности этого региона объяснило свое решение тем, что в этот день на проспекте Паулиста (центральная магистраль города, где обычно собираются митингующие - прим. ТАСС) состоится эстафета огня перед Паралимпийскими играми в Рио- де-Жанейро. Однако бразильские СМИ утверждают, что запрет на проведение манифестации связан с беспорядками, произошедшими в последние дни во время акций противников смены власти в Бразилии. По мнению некоторых наблюдателей, в выходной день такой митинг может собрать гораздо больше участников и обернуться еще более масштабными столкновениями.

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Начиная с минувшего понедельника, акции протеста против импичмента Руссефф проходят в Сан-Паулу ежедневно. Несколько раз эти манифестации сопровождались беспорядками. В среду группа молодых людей в масках разгромила помещение одного из банковских отделений и автобусную остановку. Митингующие также бросали камни в стражей порядка и припаркованные автомобили полиции, выкрикивая лозунг "Долой Темера!" (Мишела Темера, нового президента страны - прим. ТАСС).

Правоохранительные органы в ответ применили свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали семь человек. Среди них - два фотографа, снимавшие кадры протестов для бразильских СМИ.

В среду бразильские сенаторы 61 голосами против 20 поддержали инициативу об импичменте Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики, но сохранили за ней право занимать государственные должности. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице- президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита Руссефф обжаловала решение верхней палаты парламента.

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Политический кризис в Бразилии
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Руссефф, Дилма
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