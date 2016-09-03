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В Габоне лидер оппозиции заявил, что именно он является избранным президентом страны

Международная панорама
3 сентября, 1:02 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде
"Весь мир знает, кто является президентом республики. Это я - Жан Пинг", - сказал он и потребовал пересчета голосов
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РАБАТ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Лидер оппозиционных сил Габона Жан Пинг заявил в пятницу вечером, что именно он является избранным президентом страны.

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"Весь мир знает, кто является президентом республики. Это я - Жан Пинг", - сказал он на пресс-конференции в столице страны Либревиле. Пинг также потребовал пересчета голосов.

Президентские выборы в Габоне состоялись 27 августа, а 31 августа национальная избирательная комиссия сообщила, что победу на них одержал действующий глава государства Али Бен Бонго Ондимба, правящий страной с 2009 года. Согласно данным избиркома, он получил поддержку 49,80% жителей республики, пришедших к избирательным урнам. За его основного соперника - 73-летнего Жана Пинга - проголосовали 48,23% избирателей.

В ночь на 1 сентября на улицы Либревиля вышли многочисленные демонстранты, недовольные итогами народного волеизъявления. После этого в столице и втором по величине городе страны Порт-Жантиле вспыхнули ожесточенные столкновения сторонников кандидата от оппозиции с силами правопорядка, сопровождавшиеся актами вандализма, грабежами и поджогами государственных учреждений.

Ранее в пятницу министр связи, пресс-секретарь правительства Ален-Клод Били-Би-Нзе потребовал от Пинга призвать своих сторонников к спокойствию ради нормализации обстановки в стране. "Было бы хорошо, если бы Пинг призвал своих сторонников к спокойствию и перестал подливать масло в огонь, делая заявления направо и налево", - сказал он. По словам министра, "по сравнению с минувшей средой, когда был зафиксирован пик насилия, ситуация в Габоне заметно утихомирилась, хотя и не вернулась еще в нормальная русло". Так, стало спокойнее в Порт-Жантиле и Битаме.

Тем не менее, обстановка остается напряженной, в том числе в Либревиле, где армейские патрули, усиленные наряды полиции и жандармерии продолжают нести дежурство. Оппозиция по-прежнему требует пересчета голосов, демонстрируя, что не намерена отступать перед действующей администрацией Ондимбы.

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