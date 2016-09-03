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Суд в Бразилии получил уже 10 апелляций на решение сохранить за Руссефф право на госслужбу

Международная панорама
3 сентября, 1:35 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Последний иск, касающийся этого вопроса, был подписан политическими силами, которые вошли в правящую коалицию нового президента Бразилии Мишела Темера
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии получил уже 10 апелляций на решение верхней палаты парламента, сохранившей за экс-президентом страны Дилмой Руссефф право занимать государственные должности и работать в госучреждениям после импичмента.

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Об этом сообщил в пятницу телеканал Globo.

Последний иск, касающийся этого вопроса, был подписан политическими силами, которые вошли в правящую коалицию нового президента Бразилии Мишела Темера. Речь идет о Партии бразильской социал-демократии, Социалистической народной партии, Демократас, и Партии бразильского демократического движения, которую представляет сам глава государства. "Возможность назначения президента, отправленной в отставку, на какую-либо государственную должность может вызвать огромную социальную нестабильность и представляет собой риск для юридической безопасности", - говорится в документе.

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При этом двое судей ФВС уже поставили под сомнение законность решения сенаторов, благодаря которому Руссефф сохранила право на госслужбу: Жилмар Мендес назвал этот вердикт "странным", а Селсу ди Меллу заявил, что он "несколько необычный".

Изначально предполагалось, что в случае импичмента Руссефф будет автоматически лишена возможности работать в государственных учреждениях в течение восьми лет - такова принятая в Бразилии практика при потере мандата. Однако союзники экс-президента из числа сенаторов настояли на проведении дополнительного голосования по этому вопросу, а председатель ФВС Рикарду Левандовски, который координировал процесс импичмента, заявил, что не видит для этого юридических препятствий.

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В итоге против сохранения за политиком права на госслужбу высказались только 42 сенатора, то есть меньше двух третей. Таким образом вопрос был решен в пользу Руссефф, что в первый момент вызвало негативную реакцию Темера, так как стало свидетельством раскола среди его союзников. Однако через несколько часов новый президент Бразилии, находящийся с визитом в Китае, отметил, что вердикт верхней палаты парламента не приведет к нестабильности его правительства. "За мою 34-летнюю политическую карьеру мне не раз приходилось сталкиваться с подобными небольшими затруднениями, и они всегда разрешаются", - отметил Темер.

В среду бразильские сенаторы 61 голосами против 20 поддержали инициативу об импичменте Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики, но сохранили за ней право занимать государственные должности. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита Руссефф обжаловала решение верхней палаты парламента.

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Политический кризис в Бразилии
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Руссефф, Дилма
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