Обама проведет первую встречу с Мэй "на полях" саммита G20 4 сентября

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Барак Обама проведет первую официальную встречу с новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй "на полях" саммита G20 в китайском Ханчжоу в воскресенье 4 сентября. Об этом журналистам в пятницу сообщил представитель Белого дома.

"Президент (США Барак) Обама встретится с премьер- министром Соединенного Королевства Терезой Мэй "на полях" саммита G20 в Ханчжоу, в Китае в воскресенье 4 сентября. Это будет первая официальная встреча двух лидеров с того момента, как премьер-министр Мэй заступила на должность в июле", - сказала он.

По словам представителя американской администрации, президент США и глава британского правительства "обсудят ряд двусторонних и глобальных вопросов". "Как близкие друзья и надежные союзники, США и Соединенное Королевство продолжают поддерживать свои особые отношения", - резюмировал он.