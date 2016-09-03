Обама проведет первую встречу с Мэй "на полях" саммита G20 4 сентября

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ВАШИНГТОН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Барак Обама проведет первую официальную встречу с новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй "на полях" саммита G20 в китайском Ханчжоу в воскресенье 4 сентября. Об этом журналистам в пятницу сообщил представитель Белого дома.
"Президент (США Барак) Обама встретится с премьер- министром Соединенного Королевства Терезой Мэй "на полях" саммита G20 в Ханчжоу, в Китае в воскресенье 4 сентября. Это будет первая официальная встреча двух лидеров с того момента, как премьер-министр Мэй заступила на должность в июле", - сказала он.
По словам представителя американской администрации, президент США и глава британского правительства "обсудят ряд двусторонних и глобальных вопросов". "Как близкие друзья и надежные союзники, США и Соединенное Королевство продолжают поддерживать свои особые отношения", - резюмировал он.