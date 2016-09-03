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Руссефф отложила переезд из официальной резиденции до следующей недели

Международная панорама
3 сентября, 1:48 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
"Я не буду вдаваться в детали, но мне еще нужно дополнительное время, чтобы разобраться, что я возьму с собой, а что оставлю здесь, в резиденции", - заявила экс-президент
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© AP Photo/Eraldo Peres

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бывший президент Бразилии Дилма Руссефф покинет официальную резиденцию главы государства - дворец Алворада - на следующей неделе, а не в выходные дни, как сообщалось ранее. Об этом она заявила в пятницу на встрече с иностранными журналистами.

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"Я не останусь в Бразилиа, так как собираюсь переехать в Порту-Алегри (в этом городе живет дочь Руссефф и внуки - прим. ТАСС). Кроме того, у меня есть возможность на некоторое время остаться в Рио-де-Жанейро, где живет моя мать. Но сначала я поеду в Порту-Алегри, я собираюсь сделать это в начале следующей недели. Я не буду вдаваться в детали, но мне еще нужно дополнительное время, чтобы разобраться, что я возьму с собой, а что оставлю здесь, в резиденции", - пояснила Руссефф.

Ранее газета Folha di Sao Paolo сообщила, что экс-президент после отставки переедет в Рио-де-Жанейро. "По словам ее союзников, Руссефф намерена придерживаться более наступательной политической стратегии, а для этого ей нужно сделать центром своей деятельности один из ключевых регионов страны", - отметило издание.

Экс-глава Бразилии уже перевезла в свою квартиру в Порту-Алегри некоторые личные вещи, большую часть которых составляют книги. Известная своей любовью к чтению, она заявила, что не оставит в столице обширную библиотеку. Руссефф также заберет с собой таксу по кличке Фафа, которую подобрала на улице во время одной из утренних прогулок.

В среду бразильские сенаторы 61 голосом против 20 поддержали инициативу об импичменте Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики, но сохранили за ней право занимать государственные должности. Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост вице- президента в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита Руссефф обжаловала решение верхней палаты парламента.

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