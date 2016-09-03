Опрос: Трамп впервые с июля опередил Клинтон по популярности

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НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые с июля этого года опередил по популярности среди избирателей свою главную соперницу в предвыборной гонке - демократа Хиллари Клинтон.
Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты нового общенационального опроса, проведенного международным социологическим центром Ipsos совместно с агентством Reuters.
Согласно последним данным, полученным в период с 26 августа по 1 сентября, за Трампа на выборах в ноябре этого года в среднем готовы были отдать голоса 40% опрошенных, Клинтон намеревались поддержать 39% респондентов. Остальные участники опроса дали иной ответ.
В этом году Клинтон, по оценкам Ipsos и Reuters, практически постоянно опережала Трампа по популярности. Вырваться вперед республиканцу удавалось лишь дважды и на очень непродолжительное время. В первый раз это произошло в мае этого года, а во второй - в конце июля.