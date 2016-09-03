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Опрос: Трамп впервые с июля опередил Клинтон по популярности

Международная панорама
3 сентября, 2:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
В течение 2016 года Клинтон, по оценкам Ipsos и Reuters, практически постоянно опережала Трампа по популярности
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© EPA/SHAWN THEW

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые с июля этого года опередил по популярности среди избирателей свою главную соперницу в предвыборной гонке - демократа Хиллари Клинтон.

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Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты нового общенационального опроса, проведенного международным социологическим центром Ipsos совместно с агентством Reuters.

Согласно последним данным, полученным в период с 26 августа по 1 сентября, за Трампа на выборах в ноябре этого года в среднем готовы были отдать голоса 40% опрошенных, Клинтон намеревались поддержать 39% респондентов. Остальные участники опроса дали иной ответ.

В этом году Клинтон, по оценкам Ipsos и Reuters, практически постоянно опережала Трампа по популярности. Вырваться вперед республиканцу удавалось лишь дважды и на очень непродолжительное время. В первый раз это произошло в мае этого года, а во второй - в конце июля.

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