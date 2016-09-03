В Парагвае объявлена тревога из-за угрозы покушения на президента

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Службы безопасности Парагвая переведены на усиленный режим работы в связи с угрозой покушения на президента Орасио Картеса. Об этом сообщил в пятницу глава Национального департамента по борьбе с наркотиками Уго Вера.
"У нас красный уровень тревоги. Наемные убийцы из Бразилии находятся в стране, чтобы совершить покушение на президента Картеса", - приводит его слова на своем сайте радио "780 АМ".
Как отметил в свою очередь министр внутренних дел Парагвая Франсиско де Варгас, готовящееся покушение может быть связано с переводом в тюрьму более строгого режима бразильского наркобарона Жарвиса Шименеса Павана. По словам главы ведомства, целью нападению могут также стать родственники главы государства или члены его кабинета.