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В Парагвае объявлена тревога из-за угрозы покушения на президента

Международная панорама
3 сентября, 2:45 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
"Наемные убийцы из Бразилии находятся в стране, чтобы совершить покушение на президента Картеса", - заявил глава Национального департамента по борьбе с наркотиками Уго Вера
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© AP Photo/Jorge Saenz

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Службы безопасности Парагвая переведены на усиленный режим работы в связи с угрозой покушения на президента Орасио Картеса. Об этом сообщил в пятницу глава Национального департамента по борьбе с наркотиками Уго Вера.

"У нас красный уровень тревоги. Наемные убийцы из Бразилии находятся в стране, чтобы совершить покушение на президента Картеса", - приводит его слова на своем сайте радио "780 АМ".

Как отметил в свою очередь министр внутренних дел Парагвая Франсиско де Варгас, готовящееся покушение может быть связано с переводом в тюрьму более строгого режима бразильского наркобарона Жарвиса Шименеса Павана. По словам главы ведомства, целью нападению могут также стать родственники главы государства или члены его кабинета.

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