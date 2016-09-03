Генри Киссинджер не будет поддерживать Хиллари Клинтон на выборах президента США

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Экс-госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер не намерен поддерживать ни одного из участников нынешней президентской гонки: ни кандидата от демократов Хиллари Клинтон, ни республиканца Дональда Трампа.

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Свою позицию он изложил в опубликованном в пятницу совместном заявлении с другим бывшим главой Госдепартамента Джорджем Шульцем.

"Мы не будем выражать свою поддержку кому-либо во время этих президентских выборов. Мы стремимся способствовать формированию двухпартийной внешней политики, и мы намерены посвящать себя этому как сейчас, так и после выборов", - отметили дипломаты.

Ранее появилась информация, согласно которой Киссинджер, часто именуемый патриархом американской дипломатии, официально поддержит Клинтон, ранее также руководившую Госдепартаментом.

Киссинджер занимал пост госсекретаря с 1973-го по 1977 год, а Шульц - с 1982-го по 1989-й.