СМИ: семь человек задержаны в Сан-Паулу во время акции в поддержку Руссефф

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Семь человек были задержаны в пятницу вечером в Сан-Паулу во время акции в поддержку экс-президента страны Дилмы Руссефф, лишившейся должности в результате процесса импичмента. Об этом сообщил портал UOL ("У-о-эли").

По данным правоохранительных органов, задержанные бросали камни в витрины магазинов, а также повредили несколько автобусных остановок. Кроме того, они вытаскивали из баков мешки с мусором и поджигали их, стремясь преградить путь полиции.

Начиная с минувшего понедельника, акции протеста против импичмента Руссефф проходят в Сан-Паулу ежедневно. Несколько раз эти манифестации сопровождались беспорядками. В среду группа молодых людей в масках разгромила помещение одного из банковских отделений и автобусную остановку. Митингующие также бросали камни в стражей порядка и припаркованные автомобили полиции, выкрикивая лозунг "Долой Темера!" (Мишела Темера, нового президента страны - прим. ТАСС).

В среду бразильские сенаторы 61 голосами против 20 поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики, но сохранили за ней право занимать государственные должности. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита Руссефф обжаловала решение верхней палаты парламента.