Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: семь человек задержаны в Сан-Паулу во время акции в поддержку Руссефф

Международная панорама
3 сентября, 7:01 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Начиная с минувшего понедельника, акции протеста против импичмента Руссефф проходят в Сан-Паулу ежедневно
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Семь человек были задержаны в пятницу вечером в Сан-Паулу во время акции в поддержку экс-президента страны Дилмы Руссефф, лишившейся должности в результате процесса импичмента. Об этом сообщил портал UOL ("У-о-эли").

Смотрите также
Процесс импичмента Руссефф завершился сменой власти в Бразилии

По данным правоохранительных органов, задержанные бросали камни в витрины магазинов, а также повредили несколько автобусных остановок. Кроме того, они вытаскивали из баков мешки с мусором и поджигали их, стремясь преградить путь полиции.

Начиная с минувшего понедельника, акции протеста против импичмента Руссефф проходят в Сан-Паулу ежедневно. Несколько раз эти манифестации сопровождались беспорядками. В среду группа молодых людей в масках разгромила помещение одного из банковских отделений и автобусную остановку. Митингующие также бросали камни в стражей порядка и припаркованные автомобили полиции, выкрикивая лозунг "Долой Темера!" (Мишела Темера, нового президента страны - прим. ТАСС).

В среду бразильские сенаторы 61 голосами против 20 поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики, но сохранили за ней право занимать государственные должности. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита Руссефф обжаловала решение верхней палаты парламента.

СПЕЦПРОЕКТ
Дилма Руссефф: я женщина с жестким характером, которую окружают мужчины-неженки
Как первая женщина-президент Бразилии оказалась в шаге от импичмента - в материале ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Политический кризис в Бразилии
Страны
Бразилия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
7
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном споре
2
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
3
Каримов почти неделю провел в состоянии комы 3-й степени
4
Путин: необходимо сформировать группу по разработке проекта энергетического суперкольца
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
7
Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу
Темы дня
Реклама