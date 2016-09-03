Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном споре

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента РФ Владимира Путина поставить точку в территориальном споре, а также решить проблему заключения мирного договора и начать новую эпоху российско-японских отношений.

Соответствующее заявление он сделал в субботу, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава японского правительства в очередной раз подчеркнул, что "считает ситуацию с неподписанным мирным договором между двумя странами ненормальной". "Мы стоим здесь - у каждого за плечами своя позиция по отношению к истории, - обратился он к президенту РФ Владимиру Путину. - Как руководитель Японии я убежден в правильности позиции Японии. Так же, как и ты как руководитель России уверен в правильности позиции России". "Но если продолжать в том же ключе, мы можем вести такие дебаты десятилетиями, - сказал Абэ. - И если оставить все, как есть, то ни ты, ни я не сможем предоставить лучшие возможности грядущим поколениям".

"Владимир, мы с тобой люди одного поколения, - продолжил он. - Давай проявим смелость, возьмем на себя ответственность, преодолеем трудности и оставим будущим поколениям мир, где Россия и Япония раскроют свой мощный потенциал. Давай поставим точку в ненормальной ситуации, которая длится уже более 70 лет, и вместе начнем новую эпоху российско-японских отношений, которая продлится еще 70 лет".

Россия и Япония много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора. Основным препятствием на этом пути является проблема принадлежности Южных Курил. После окончания Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией. В 1956 году была подписана совместная декларация о прекращении состояния войны между СССР и Японией, но мирный договор до сих пор не заключен.

Ежегодные встречи во Владивостоке

Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину проводить ежегодные встречи во Владивостоке.

"Давайте проводить ежегодные встречи во Владивостоке и проверять, как реализуются восемь пунктов плана нашего сотрудничества", - сказал он.

Абэ также выразил надежду, что "в ближайшее время сможет вновь посетить Владивосток".

"Президент РФ желает вернуть Владивостоку былую славу настоящего международного города. Эта мечта (Владимира) Путина является и моей мечтой, - подчеркнул Абэ. - Господин президент, давайте сделаем Владивосток воротами, которые соединят Евразию и Тихий океан".

"Иногда, приходя в девственный лес тайги, в свете лучей солнца, проникающих сквозь листву, мы могли бы подумать о том, какими могли бы быть отношения между Россией и Японией через двадцать, через тридцать лет", - под аплодисменты зала сказал японский премьер. На его взгляд, у лидеров двух стран раз в год должна быть возможность обсудить насущные проблемы, "отстранившись от обыденности". "Для меня это будет прекрасная возможность каждый год посещать Владивосток", - признался Синдзо Абэ.

План развития отношений

Отношения, сложившиеся между Россией и Японией, не являются конкурентными, они дополняют друг друга, заявил Абэ. "Отношения между нашими экономиками не конкурентные, они идеально дополняют друг друга. Я предлагаю вместе думать о будущем ,чтобы стимулировать спрос и предложение", - сказал он. В качестве основы будущего развития сотрудничества между Японией и Россией Абэ выделил план из восьми пунктов, который он предложил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 6 мая. "Один из этих пунктов - градостроительство с целью создания городской среды, обеспечивающей удобную жизнь. Не кажется ли вам, что Владивосток - это идеальная модель для реализации этой концепции усилиями наших стран", - отметил Абэ По мнению японского премьера, очень перспективным выглядит сотрудничество Москвы и Токио в области малого и среднего бизнеса. "Давайте вместе диверсифицировать российскую промышленность и поднимать ее производительность. Давайте сделаем Дальний Восток экспортной базой для всего Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил он. 6 мая на встрече в Сочи Абэ предложил Путину план сотрудничества из восьми пунктов, подразумевающий, в частности, развитие связей в сферах энергетики и городского хозяйства. Как сообщил ранее ТАСС пресс-секретарь МИД Японии Ясухиса Кавамура, реализация этого плана детально обсуждалась в ходе состоявшихся накануне переговоров японского премьера и российского президента на полях ВЭФ.