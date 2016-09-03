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Делегация Ирана во главе с Зарифом вылетела в Самарканд для участия в похоронах Каримова

Международная панорама
3 сентября, 8:51 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
2 сентября президент Исламской Республики Хасан Роухани выразил правительству и народу Узбекистана соболезнования в связи со смертью главы государства
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ТЕГЕРАН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Высокопоставленная делегация Ирана во главе с министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом вылетела в субботу из Тегерана в Самарканд для участия в церемонии похорон президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщает агентство IRNA.

Накануне президент Исламской Республики Хасан Роухани выразил правительству и народу Узбекистана соболезнования в связи со смертью главы государства.

Ислам Каримов скончался в пятницу в возрасте 78 лет. Его похороны пройдут сегодня в Самарканде.

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