Делегация Ирана во главе с Зарифом вылетела в Самарканд для участия в похоронах Каримова

ТЕГЕРАН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Высокопоставленная делегация Ирана во главе с министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом вылетела в субботу из Тегерана в Самарканд для участия в церемонии похорон президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщает агентство IRNA.

Накануне президент Исламской Республики Хасан Роухани выразил правительству и народу Узбекистана соболезнования в связи со смертью главы государства.

Ислам Каримов скончался в пятницу в возрасте 78 лет. Его похороны пройдут сегодня в Самарканде.