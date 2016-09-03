В Азербайджане стартует агитационная кампания в связи с конституционным референдумом

БАКУ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Агитационная кампания в связи с референдумом по внесению изменений в конституцию, который пройдет 26 сентября, началась в субботу в Азербайджане.

"Согласно Избирательному кодексу, предреферендумная агитационная кампания начинается за 23 дня до всенародного голосования - 3 сентября", - сообщили в Центризбиркоме страны. В рамках этой кампании зарегистрированным ЦИК агитационным группам по референдуму численностью от 40 тысяч и более членов предоставляется право на бесплатное эфирное время на Общественном телевидении и радио для ведения агитации за или против предлагаемых поправок в основной закон страны. Кроме того, по всей стране выделены 128 открытых площадок и столько же закрытых помещений для встреч агитационных групп с избирателями.

Всего ЦИК зарегистрировал три агитационные группы, в том числе от правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"). Регистрацию прошли также агитационные группы под названиями "Муниципалитет" и "Гражданское общество". Центризбирком отказал в регистрации агитгруппе одной из крупных оппозиционных партий, "Мусават", ввиду того, что ей не удалось собрать положенное количество подписей. Согласно законодательству агитационная кампания завершится за 24 часа до референдума, то есть 25 сентября в 08:00 по местному времени (07:00 мск).

Изменения в конституцию Азербайджана инициированы президентом страны Ильхамом Алиевым. Предложенный им проект предусматривает внесение изменений в 23 статьи основного закона и дополнение его шестью новыми статьями. В частности, предлагается увеличить срок полномочий президента страны с пяти до семи лет. Кроме того, в проекте содержится пункт об исключении из конституции положения о том, что президентом Азербайджана может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет.

Проект предусматривает введение должностей первого вице-президента и вице-президентов. Предлагается также внести в основной закон положения о наделении президента правом роспуска Милли Меджлиса (парламента) страны и объявления внеочередных выборов главы государства. Кроме того, в документ включен пункт, предоставляющий гражданам страны право избираться в парламент не с 25 лет, как сейчас, а с 18 лет.

Действующая конституция Азербайджана принята в ноябре 1995 года. С того времени референдумы о внесении изменений и дополнений в основной закон проводились дважды - в 2002 и 2009 годах.