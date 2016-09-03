Источник: своей речью на ВЭФ Абэ хотел заложить основу для обсуждения мирного договора

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Своей речью на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) премьер-министр Японии Синдзо Абэ хотел заложить основу для предстоящей в декабре встречи с российским лидером Владимиром Путиным и для обсуждения мирного договора. Об этом заявил в субботу источник в японском правительстве.

По его мнению, одной из главных характеристик речи Абэ было то, что, "хотя в аудитории были сотни людей, он старался обращаться непосредственно к (президенту России Владимиру) Путину".

"Во-вторых, он предложил Путину думать о долгосрочной перспективе, - обратил внимание представитель японского правительства. - Он мог говорить о Сирии, Турции, ядерном разоружении, других важных международных темах, но он предпочел акцентировать внимание именно на долгосрочной перспективе двусторонних отношений".

И, в-третьих, по словам политика, "целью этой речи было заложить основу для следующей встречи в декабре, наиболее важной темой которой, очевидно, будет мирный договор". "Технически война закончена, но мирный договор еще не подписан, это оказывает плохое влияние на многие аспекты, в том числе экономического сотрудничества", - указал он.

Во время выступления на пленарной сессии второго Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр Японии неоднократно обращался к российскому лидеру, называя его по имени и обращаясь на "ты". Японский премьер после окончания встречи с российским президентом заявил узкому кругу японских журналистов, что проведет встречу с Путиным 15 декабря на своей малой родине - в префектуре Ямагути.