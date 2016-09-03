Япония намерена продвигать переговоры по мирному договору с РФ

ТОКИО, 3 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония намерена продвигать переговоры по мирному договору с Россией в преддверии намеченной на конец года встречи японского премьер-министра Синдзо Абэ и российского президента Владимира Путина. Об этом заявил в субботу глава МИД страны Фумио Кисида.

"Мы намерены прилагать все усилия для продвижения переговоров по проблеме северных территорий (так в Японии называют российские Южные Курилы - прим. ТАСС), которая является одной из самых важных после окончания Второй мировой войны, с целью заключения мирного договора", - приводит его слова телеканал NHK.

"Мы увидели интерес России к сотрудничеству в области экономики. Однако для Японии проблемы территориального спора и мирного договора являются очень важными, мы в этом заинтересованы. Япония выступает за прямой диалог по этим вопросам и хочет достичь конкретных результатов", - добавил Кисида.

Ранее в субботу премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), выразил готовность поставить точку в территориальном споре и проблеме заключения мирного договора. Президент России Владимир Путин также отметил, что РФ и Япония смотрят на территориальный спор между ними через призму своих национальных интересов, но эта проблема должна быть решена. "Синдзо (Абэ), с которым у нас очень добрые и доверительные отношения сложились, сказал, что у нас свое видение, у японской стороны свое видение и каждый из нас смотрит через призму своих национальных интересов на эту проблему", - отметил Путин. "Но все мы едины в одном - проблему нужно решить", - подчеркнул российский лидер.

Россия и Япония много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора. Основным препятствием на этом пути является проблема принадлежности Южных Курил. После окончания Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией. В 1956 году была подписана совместная декларация о прекращении состояния войны между СССР и Японией, но мирный договор до сих пор не заключен.