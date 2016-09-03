СМИ: команда Клинтон нарушала законы о хранении служебных документов

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. ФБР США в ходе расследования так называемого почтового скандала вокруг Хиллари Клинтон собрало многочисленные улики и свидетельские показания, "указывающие на то, что она и ее команда нарушали федеральные законы о хранении служебной документации". Об этом сообщил в пятницу сетевой ресурс Circa News.

По его информации, "собранные данные были достаточно весомы для того, чтобы убедить директора ФБР Джеймса Коми в том, что команда Клинтон не соблюдала законов об архивации".

"Публично ФБР рекомендовало не выдвигать против Клинтон уголовных обвинений из соображений национальной безопасности, - пишет Circa News. - Но конфиденциально Бюро предпочло оставить на усмотрение Госдепартамента вопрос о том, передавать ли в Минюст (США) данные на кого-либо для уголовного преследования на основании законов о хранении документации".

Достаточно одного нарушения

"Любая передача по электронной почте правительственного документа, не сохраненного и не переданного в Госдепартамент со времени пребывания Клинтон на государственном посту, теоретически может рассматриваться, как нарушение федерального закона о хранении документации", - поясняет издание. По его словам, один из источников, "напрямую знакомый с расследованием ФБР", рассказал, что Бюро "косвенно задокументировало сотни, а скорее всего и тысячи нарушений" данного закона.

Между тем "даже одно-единственное нарушение чревато катастрофическими последствиями для любого желающего работать в правительстве, поскольку, согласно закону, любой нарушитель "отстраняется от исполнения обязанностей и лишается права на занятие любых государственных должностей в США", - подчеркнул ресурс. Хиллари Клинтон - официальный кандидат правящей Демократической партии США на пост президента страны на ноябрьских всеобщих выборах.

Публикация под "длинный уик-енд"

Ранее в пятницу ФБР обнародовало стенограмму опроса Клинтон по поводу использования ею домашнего компьютера для служебной переписки в период работы госсекретарем США, а также сопроводительные документы.

По мнению многих наблюдателей, материалы были намеренно распространены в пятницу перед началом трехдневных выходных - в понедельник американцы отмечают национальный праздник День труда.

Служебная переписка госсекретаря США по определению относится к разряду правительственной документации, причем особо важной, даже если и не секретной. Согласно публикации, специалисты ФБР извлекли из памяти домашнего компьютера Клинтон и собрали от свидетелей около 15 тысяч записок, которые касались ее работы в правительстве, но не были переданы на хранение ни ею самой, ни ее помощниками.

"Конфиденциальность"... по алфавиту

Другое издание - Washington Examiner, - комментируя содержание 58-страничного отчета ФБР о собеседовании с Клинтон, указывает, что, согласно этому документу, в домашнем сервере Клинтон были найдены 17.448 ее "служебных и личных" записок, направленных или полученных по электронной почте, которые не были ранее предоставлены следствию ее адвокатами. Среди них обнаружилась 81 "цепочка" сообщений, которые на момент переписки были засекречены. "Это противоречит утверждениям Клинтон, будто все грифы секретности на ее переписке проставлялись задним числом", - указывается в публикации.

Кстати, там приводится также забавный факт, который свидетельствует либо о неискренности экс-госсекретаря, либо о том, что она на самом деле совершенно не разбиралась в режиме секретности. В трех "цепочках" электронных писем содержалась пометка "С", т.е. "Confidential" ("Конфиденциально", один из грифов секретности - прим. ТАСС). На вопрос следователей, что означает эта пометка, Клинтон ответила, что принимала ее за "сортировку абзацев по алфавиту".

Издание также отмечает, что, судя по документам ФБР, Клинтон пользовалась для переписки 13 различными мобильными устройствами. Между тем ранее она утверждала, что использовала домашний сервер для того, чтобы сосредоточить всю переписку на одном устройстве.