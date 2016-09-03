Опрос: очередного срока Меркель на посту канцлера хотят меньше половины немцев

БЕРЛИН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. 44% жителей Германии считают, что четвертый срок Ангелы Меркель на посту канцлера стал бы успешным. Таковы результаты опроса социологической службы Emnid, которые опубликованы сегодня в газетах медиагруппы Funke.

Этот показатель в любом случае выше, чем у других представителей германской политики. Министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера на посту канцлера хотели бы видеть 38% немцев, главу Христианско-социального союза, премьера Баварии Хорста Зеехофера - 26%. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль, который еще год назад считался одним из реальных кандидатов на должность главы правительства, мог бы успешно возглавлять кабинет министров лишь по мнению 16% опрошенных.

В опросе участвовали 1006 человек.

Выборы в германский Бундестаг, по итогам которых определяется канцлер, пройдут в 2017 году. Меркель, которая непрерывно возглавляет правительство с 2005 года, еще не сказала, будет ли выдвигать свою кандидатуру от Христианско- демократического союза в четвертый раз подряд.

Политическая популярность Меркель сокращается на фоне последствий миграционного кризиса в Европе. Накануне телеканал ARD опубликовал данные собственного опроса, согласно которому уровень поддержки Меркель среди граждан Германии упал до 46% - минимума за последние пять лет. Тем не менее глава правительства уже успела заявить, что не намерена оглядываться на рейтинги при принятии политических решений.