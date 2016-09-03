Центр Самарканда перекрыт в связи с подготовкой похорон Ислама Каримова

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САМАРКАНД /Узбекистан/, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Узбекистана приняли решение полностью закрыть центр Самарканда для въезда автомобилей в связи с подготовкой церемонии похорон президента страны Ислама Каримова. Пройти пешком через кордоны полицейских и вооруженных спецназовцев могут только жители близлежащих домов.
"Мы будем работать здесь в усиленном режиме трое суток", - рассказали в беседе с ТАСС представители правопорядка. У людей проверяют документы, личные вещи досматриваются с собаками.
Сотни автомобилей и не меньшее количество гостей города и жителей нецентральных районов ждут разрешения, чтобы попасть в отели или нужные дома.
Как сообщалось ранее, воздушное пространство для гражданских рейсов над Самаркандом также закрыто.
В городе в субботу состоятся похороны Ислама Каримова, более четверти века являвшегося лидером Узбекистана. Как пояснили ТАСС представители дипкорпуса страны, Самарканд будет принимать только специальные рейсы с участниками траурной процессии из других стран.