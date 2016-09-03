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В штаб-квартире ШОС приспущены флаги в связи с кончиной Ислама Каримова

Международная панорама
3 сентября, 11:22 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 3, сентября. /ТАСС
Президент Узбекистана скончался 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни
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ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Флаги государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приспущены в субботу в штаб-квартире организации в знак скорби и солидарности с народом Узбекистана в связи с кончиной президента республики Ислама Каримова.

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"В секретариате Шанхайской организации сотрудничества с глубокой скорбью восприняли сообщение о безвременной кончине президента Республики Узбекистан", - говорится в сообщении главного административного органа ШОС.

"Ислам Абдуганиевич Каримов вошел в историю как основатель и первый всенародно избранный президент суверенной Республики Узбекистан. Масштабные преобразования и глубокие реформы общественно-политического и экономического устройства, подъем и возрождение национальной культуры, заслуженный авторитет и уважение в сообществе наций, другие выдающиеся достижения страны за годы независимости неразрывно связаны с именем и активной деятельностью ее первого президента", - отмечается в документе.

В сообщении подчеркивается, что Ислам Каримов "уделял особое внимание вопросам поддержания стабильности и обеспечения безопасности в регионе Центральной Азии, стоял у истоков зарождения Шанхайской организации сотрудничества и внес весомый вклад в ее поступательное развитие". "Велика его заслуга в превращение Организации в авторитетное и влиятельное международное объединение нового типа. Исторические решения саммита ШОС, прошедшего в июне 2016 года в Ташкенте под председательством Ислама Абдуганиевича, вновь продемонстрировали масштаб его личности и высокий международный авторитет", - говорится в сообщении секретариата ШОС.

Президент Ислам Каримов скончался 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни. Похороны пройдут в субботу в Самарканде.

ШОС является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае Казахстаном, КНР, Киргизией, Россией, Таджикистаном, Узбекистаном. В настоящее время кроме этих государств-членов шесть стран имеют статус государств-наблюдателей при ШОС, и еще шесть являются партнерами по диалогу ШОС.

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