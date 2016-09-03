Литва передала Украине неиспользуемые армией боеприпасы

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ВИЛЬНЮС, 3 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Боеприпасы, которые ранее находились в арсенале литовской армии, были переданы Украине. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.
"Украине переданы боеприпасы, которыми литовские военные пользовались до перевооружения армии в соответствии со стандартами НАТО", - пояснило оборонное ведомство.
Передача амуниции проведена в рамках решения о поддержке Украины, принятого по ее просьбе литовской стороной в 2014 году. Литва взяла на себя перевозку и обеспечение безопасности транспортировки военного груза, однако все расходы на это оплачивает Украина.
Как утверждает Минобороны балтийской республики, при оказании Киеву военной помощи Вильнюс "строго придерживается регламентирующих это договоренностей и конвенций".