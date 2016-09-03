Литва передала Украине неиспользуемые армией боеприпасы

ВИЛЬНЮС, 3 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Боеприпасы, которые ранее находились в арсенале литовской армии, были переданы Украине. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: хроника евразийского раскола Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

"Украине переданы боеприпасы, которыми литовские военные пользовались до перевооружения армии в соответствии со стандартами НАТО", - пояснило оборонное ведомство.

Передача амуниции проведена в рамках решения о поддержке Украины, принятого по ее просьбе литовской стороной в 2014 году. Литва взяла на себя перевозку и обеспечение безопасности транспортировки военного груза, однако все расходы на это оплачивает Украина.

Как утверждает Минобороны балтийской республики, при оказании Киеву военной помощи Вильнюс "строго придерживается регламентирующих это договоренностей и конвенций".