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Литва передала Украине неиспользуемые армией боеприпасы

Международная панорама
3 сентября, 11:33 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов
Перевозку и обеспечение безопасности транспортировки военного груза взяла ан себя Литва, однако все расходы на это оплачивает Украина
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ВИЛЬНЮС, 3 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Боеприпасы, которые ранее находились в арсенале литовской армии, были переданы Украине. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

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"Украине переданы боеприпасы, которыми литовские военные пользовались до перевооружения армии в соответствии со стандартами НАТО", - пояснило оборонное ведомство.

Передача амуниции проведена в рамках решения о поддержке Украины, принятого по ее просьбе литовской стороной в 2014 году. Литва взяла на себя перевозку и обеспечение безопасности транспортировки военного груза, однако все расходы на это оплачивает Украина.

Как утверждает Минобороны балтийской республики, при оказании Киеву военной помощи Вильнюс "строго придерживается регламентирующих это договоренностей и конвенций".

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