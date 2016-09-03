СМИ: восемь военнослужащих турецкой армии погибли в боях с РПК на востоке страны

АНКАРА, 3 сентября. /ТАСС/. Восемь военнослужащих турецкой армии погибли, еще восемь были ранены на востоке Турции в ходе боев с Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом сообщила газета Hürriyet со ссылкой на губернатора турецкой провинции Ван.

В ходе начавшейся в пятницу операции против РПК были убиты 11 боевиков, сообщил губернатор. Он также добавил, что раненые турецкие солдаты уже доставлены в близлежащий госпиталь и их жизни ничто не угрожает.

Как сообщает издание, операция против РПК продолжается при поддержке авиации.

РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу с властями Турции за предоставление независимости турецкому Курдистану. В 2013 году стороны заключили соглашение о перемирии и прекращении огня. Однако в июле 2015 года боевые действия в Курдистане возобновились и стали самыми масштабными с 90-х годов. РПК признана в Турции террористической организацией.