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В США открылся институт по изучению морского потенциала России в интересах Пентагона

Международная панорама
3 сентября, 12:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
На институт "возложена задача лучше понять расширяющуюся роль России в мировом судоходстве", говорится в заявлении Военно-морского колледже в городе Ньюпорт
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НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Институт, который будет специализироваться на изучении потенциала России на море в интересах Пентагона и НАТО, открылся при Военно-морском колледже в американском городе Ньюпорт (штат Род-Айленд). Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

Новое учреждение получило название Russia Maritime Studies Institute. Как говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте колледжа, на институт "возложена задача лучше понять расширяющуюся роль России в мировом судоходстве".

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В документе также отмечается: "По мнению директора и основателя института Майкла Питерсона, создание учреждения отчасти является ответом на возрождение военных сил России, которое позволило Москве утвердиться на Украине, в Сирии и других местах, а также обусловлено необходимостью лучше понять факторы, определяющие принятие решений относительно ситуаций, касающихся судоходства. Миссия института состоит в том, чтобы проводить исследования, связанные со стратегическими и операционными аспектами российского судоходства в интересах ВМС США".

В числе приоритетных сфер для изучения перечисляются также "морская политика России, стратегия, судоходство, кораблестроение, международное право". Далее разъясняется, что учреждение "будет передавать данные научных исследований ВМС США, союзникам по НАТО и академическому сообществу". "Цели института состоят в том, чтобы снабжать ВМС США и наших партнеров по НАТО информацией для принятия решений по вопросам российского судоходства, готовить аналитические данные для планирования и проведения дипломатии США, а также получать новые сведения, полезные для исследований", - приводятся в заявлении слова Питерсона.

В материале AP, в частности, говорится, что "профессорско-преподавательский состав и курсанты, помимо прочего, будут изучать то, как в России принимают решения в касающихся судоходства ситуациях, проблемы в правовой и торговой сферах, связанные с таянием льдов в Арктике, а также вопросы сдерживания".

При Военно-морском колледже в Ньюпорте с 2006 года существует институт, который ведет аналогичную исследовательскую работу в отношении КНР.

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