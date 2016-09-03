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Пак Кын Хе: сотрудничество на Дальнем Востоке обеспечит процветание РФ и Южной Кореи

Международная панорама
3 сентября, 13:05 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
"Если объединить богатства природных ресурсов Дальнего Востока России с капиталом и технологиями Кореи, этот регион может стать новым голубым океаном для процветания наших стран", - сказала Пак Кын Хе
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Пак Кын Хе призвала Россию объединить усилия по развитию региона Дальнего Востока с целью достижения процветания двух государств. Об этом она заявила в субботу в ходе пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Я верю, что, если объединить богатства природных ресурсов Дальнего Востока России с капиталом и технологиями Кореи, этот регион может стать новым голубым океаном для процветания наших стран", - подчеркнула она.

По словам Пак Кын Хе, этому может способствовать "создание постоянных историй успеха сотрудничества двух стран и укрепление доверительных отношений, которые будут постоянно стимулировать развитие двусторонних контактов".

3 сентября 2016 года на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) между Россией и Республикой Корея был подписан ряд документов. Соглашения подписаны в присутствии президента России Владимира Путина и президента Республики Корея Пак Кын Хе.

В частности, подписаны: меморандум о морском поиске и спасении, меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности РФ и Министерством торговли и промышленности Республики Корея, меморандум по созданию совместной рабочей группы по оказанию содействия в области здравоохранения на Дальнем Востоке, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в реализации инвестпроектов в рыбохозяйственном комплексе на Дальнем Востоке.

Еще один документ об активизации двустороннего взаимодействия в области космической деятельности подписан между Роскосмосом и корейским институтом аэрокосмических исследований. Также принят меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Федеральной службой кадастра и картографии РФ и Национальным институтом географической информации Республики Корея.

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