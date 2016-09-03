РФ и Южная Корея усилят взаимодействие по ядерной проблеме КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Россия и Республика Корея договорились укрепить сотрудничество по проблеме ядерного оружия Северной Кореи. Об этом в субботу по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявила южнокорейский президент Пак Кын Хе.

"Мы с президентом Путиным согласились еще больше укрепить наше стратегическое общение в решении северокорейских ядерных проблем и других вопросов", - сказала она.

Президент подчеркнула, что ядерное оружие КНДР является "смертельной угрозой" для Южной Кореи, и "вероятность удара (со стороны Северной Кореи - прим. ТАСС) с каждым днем возрастает".

Ранее в субботу Пак Кын Хе отметила, что ракетно-ядерная программа КНДР является прямой угрозой стабильности и развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. Она напомнила, что КНДР уже четыре раза проводила ядерные испытания и запустила за последние годы 19 баллистических ракет, сосредоточивая все ресурсы только на их разработке. "Если мы не сможем воспрепятствовать разработке ядерного оружия, в недалеком будущем северокорейская ядерная угроза станет реальностью", - считает Пак Кын Хе.

Президент РФ, отвечая на вопрос ведущего пленарного заседания, отметил, что у России по этому поводу принципиальная позиция. "Мы категорически против распространения оружия массового уничтожения по планете и призываем Северную Корею придерживаться принятых международным сообществом и на уровне ООН решений", - заявил Путин. Однако, по его мнению, "действовать нужно очень аккуратно с тем, чтобы не провоцировать северокорейское руководство на какие-то действия по защите национальной безопасности". "Нужно вернуть ситуацию в переговорное русло", - убежден российский лидер.