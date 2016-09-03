СМИ: глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили экстрадицию Гюлена

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Джон Керри обсудили в ходе встречи в Китае вопрос об экстрадиции 75-летнего мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, по мнению турецких властей, стоит за попыткой военного переворота в стране. Об этом в субботу сообщает Анатолийское агентство со ссылкой на дипломатические источники.
Главы дипведомств двух стран прибыли в Китай для участия в саммите G20, который пройдет 4-5 сентября. Как сообщает агентство, темами встречи помимо выдачи Гюлена стали также последние теракты в Турции, события в Сирии и борьба против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).
В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку госпереворота. В организации путча турецкие власти обвиняют сторонников Гюлена, который с 1999 года проживает в американском штате Пенсильвания и имеет постоянный вид на жительство в США. Анкара неоднократно направляла Вашингтону запрос об экстрадиции оппозиционера. Во время своего визита в Турцию вице-президент Джозеф Байден заявил, что у правительства США нет оснований защищать Гюлена, однако добавил, что решение о его экстрадиции может принять только суд.
Что известно о мусульманском богослове Фетхуллахе Гюлене